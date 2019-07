Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (12.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Thomas Bergmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autokonzern habe heute die nächste Gewinnwarnung ausgesprochen. In Q2 habe Daimler einen Verlust von 1,6 Mrd. Euro verbucht, nachdem im Vorjahr noch 2,6 Mrd. Euro unter dem Strich verdient worden seien. Im vorbörslichen Handel verliere der DAX-Titel die Aktie entsprechend deutlich. Sollte das Januar-Tief unterschritten werden, würden den Aktionären noch viel stärkere Kursverluste drohen.Wie Daimler per Ad-hoc mitteile, liege das EBIT im Q2 deutlich unter den Marktprognosen. Schuld daran seien höhere Rückstellungen für einen erweiterten Rückruf von Takata-Airbags, höhere Aufwendungen für Rechtsverfahren und Belastungen, die aus einer kurzfristigen Entscheidung bezüglich des Geschäftsfeldes Mercedes-Benz Vans.Daraus resultierend werde der Konzern im Gesamtjahr 2019 weniger verdienen als geplant. "Das Konzern-EBIT wird nun deutlich unter dem Vorjahreswert erwartet" und nicht in der Größenordnung des Vorjahres ausfallen. Neben den genannten Aspekten würden verlangsamte Produktionshochläufe und geringer als erwartet wachsende Automobilmärkte eine Rolle spielen.Die Aussagen des Vorstands würden natürlich viel Platz für Spekulationen lassen. Ein EBIT unter Vorjahresniveau könne alles bedeuten.Aus technischer Sicht drohe der Daimler-Aktie der Ausverkauf. Sollte das Mehrjahrestief bei 44,51 Euro unterschritten werden, bestehe die Gefahr, dass der Autotitel zunächst bis 40 Euro falle. Im schlimmsten Fall werde die massive Unterstützung bei 30 Euro getestet.Diese Gewinnwarnung kommt überraschend, liegt die letzte doch nur wenige Wochen zurück, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". Den Aktionären sei zu wünschen, dass der Vorstand jetzt alle möglichen Belastungen verarbeitet habe. DER AKTIONÄR sehe zurzeit Volkswagen bei den deutschen Autobauern vorne. (Analyse vom 12.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: