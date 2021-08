Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

75,61 EUR +1,11% (12.08.2021, 15:54)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

75,75 EUR +1,16% (12.08.2021, 15:41)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (12.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Neben der Elektromobilität würden Software und Autonomes Fahren als die nächsten großen Zukunftsthemen gelten. Auch hier spielt Tesla vorne mit. Zuletzt hätten Daimler und Bosch gemeinsam an Robo-Taxis für den Stadtverkehr geforscht. Dieser Deal sei nun beendet worden. Das hätten Sprecher beider Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Bosch und Daimler wollten die Entwicklungen den Angaben nach nun getrennt voneinander fortführen. Der Stuttgarter Autokonzern sollte jedenfalls aufpassen, nicht den Anschluss zu verpassen."Es sieht ganz danach aus, dass China zum weltweiten Innovationsführer für autonomes Fahren wird. Gleichzeitig ist Mercedes mit Geely im Verbund. Für die Geely-Gruppe ist das Thema ein strategisches Thema. Also macht es durchaus Sinn, das Thema breiter und neu "aufzusetzen"", sage Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem "Aktionär".Daimler müsse in Sachen Autonomes Fahren an Dynamik zulegen. Zusammen mit Geely könnte der Anschluss gelingen. Was die Aktie angehe, so sollten sich Anleger von der Schwächephase nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Richtung bei Daimler stimme, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: