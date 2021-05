Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

74,37 EUR +0,42% (03.05.2021, 16:55)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

74,44 EUR +0,53% (03.05.2021, 16:40)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (03.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.In den letzten Tagen habe die Chipknappheit den Automobil-Aktien etwas den Wind aus den Segeln genommen. Die Thematik sollte aber in den Kursen eingepreist sein. Weiterhin gelte für Daimler: Vorstand Ola Källenius habe nach einigen Anlaufschwierigkeiten vieles richtig gemacht. Ziel sei es, den deutschen Traditions-Konzern Ende 2021 in zwei unabhängige Teile aufzuspalten um diese schneller und flexibler zu machen. Darüber hinaus komme die Elektro-Strategie von Daimler bei den Analysten immer besser an.Die Grundtendenz für die Daimler-Aktie sei nach wie vor positiv, auch wenn das Papier mittlerweile schon viel eingepreist habe. Aufgrund des Chipmangels sei die Stimmung für Automobil-Werte zuletzt etwas gekippt, die Daimler-Aktie in die Konsolidierung übergegangen. Zu Beginn der Handelswoche habe sie allerdings bereits wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Nächstes Ziel sei das Hoch vom 16. April bei 77,87 Euro. Werde diese Hürde genommen, laute das nächste Etappenziel 80 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2021)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: