Wichtig seien Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indices real nachbilden würden (physisch replizierende ETF). Dort müsse dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne.



Der Aufstieg von Daimler Truck in den DAX werde das Kaufinteresse von Investoren sicher weiter anregen. Langfristig bleibt DER AKTIONÄR für die Titel von Daimler Truck weiter optimistisch. Bei Siemens Energy würden Anleger einen Abschluss der Bodenbildung abwarten.



(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) startet in der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Familie durch: Dem vom ehemaligen Daimler-Konzern abgespaltenen Lkw-Bauer gelang nur knapp zwei Monate nach seiner Erstnotierung der Sprung in den MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741), so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nun komme die Aufnahme in den bekanntesten deutschen Aktienindex, den DAX. Diese erfolge zum 21. März, wie der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Qontigo am späten Donnerstagabend bekannt gegeben habe. Experten hätten mit dieser Entscheidung gerechnet.Ebenfalls nicht überraschend steige der Versicherer Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) in den DAX auf. Weichen müsse ebenfalls wie erwartet der Konsumgüterkonzern Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF). Der Abstieg des Energiekonzerns Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in den MDAX sei hingegen nicht von allen Experten vorhergesagt worden. Einige seien von einem Abstieg von Delivery Hero ausgegangen. Nun werde aber Siemens Energy vom DAX in den MDAX absteigen.Neu in der DAX-Familie sei demnächst der IT-Dienstleister Adesso, der in den SDAX einziehe. Seinen Platz räumen müsse dafür der Online-Modehändler Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG).