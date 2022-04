Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck.



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (25.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Die Aktie von Daimler Truck sei mit einem Plus von 1,5 Prozent der derzeit stärkste Wert des Tages im DAX . Ohnehin gebe es am Vormittag nur fünf Werte mit einem positiven Vorzeichen im deutschen Leitindex: RWE , E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ), Henkel und die Deutsche Telekom ( ISIN DE0005557508 WKN 555750 ) (Stand 25.04.2022, 10:22). Daimler Truck profitiere dabei von einer positiven Analysteneinschätzung.Die Investmentbank Oddo BHF habe die Bewertung der Papiere von Daimler Truck bei einem Kursziel von 30 Euro mit "outperform" aufgenommen. Das Umfeld sei schwierig für Nutzfahrzeughersteller, die bei vollen Auftragsbüchern weiter unter Zulieferproblemen litten, habe Analyst Anthony Dick in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Zudem gebe es angesichts der Wirtschaftslage Sorgen vor einem zyklischen Abschwung. In diesem Kontext setze Dick auf Stärke wie bei Daimler Truck und Volvo TRATON stufe er derweil mit "neutral" und Iveco mit "underperform" ein.Noch deutlich mehr Potenzial sähen andere Analysten. Die kanadische Bank RBC beispielsweise habe die Einstufung für Daimler Truck in der vergangenen Woche auf "outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen.Dasselbe Kursziel gebe Deutsche Bank Research heraus. Das Haus habe die Einstufung für Daimler Truck nach einer Investorenveranstaltung zum autonomen Fahren in der vergangenen Woche auf "buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Lkw-Fahrermangel und die damit einhergehenden hohen Personalkosten dürften die treibende Kraft hinter der Entwicklung der Technologie sein, habe Analyst Nicolai Kempf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben."Der Aktionär" bleibe ebenfalls weiter zuversichtlich für die Aktie von Daimler Truck. Gelingt der Sprung über die 50-Tage-Linie, wartet die nächste Hürde in Form des Märzhochs bei 27,72 Euro, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Daimler Truck-Aktie. (Analyse vom 25.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: