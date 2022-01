Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

32,97 EUR +2,81% (26.01.2022, 10:54)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

32,915 EUR +3,33% (26.01.2022, 10:39)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (26.01.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Daimler Truck wolle die Profitabilität in den kommenden Jahren Stück für Stück steigern. Die Positionierung im Brummi-Segment ist hervorragend. Betrachte man die Bewertungsmultiplen, sei die Aktie im Vergleich zur Konkurrenz zu günstig.Die Umsätze von Daimler Truck sollten im Zuge der brummenden Weltkonjunktur in den nächsten Jahren weiter steigen. Das Unternehmen sei aber kein Sprinter. Anleger sollten sich eher auf einen Dauerläufer einstellen. Vor allem die Marge habe Luft nach oben. 2021 werde Daimler Truck aller Voraussicht nach zwischen 6,2 und 6,5% liegen. Vorstand Martin Daum wolle hier zu anderer Lkw-Herstellern wie Volvo, Scania und Paccar, aufschließen, die deutlich profitabler arbeiten würden. Volvo erwirtschaftet eine Marge von knapp 11%, Paccar liege bei rund 9%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler Truck-Aktie: