Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (06.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Aktionäre des Stuttgarter Autokonzerns hätten eine gute, weil gewinnbringende Woche hinter sich. Die Daimler-Aktie sei auf ein neues 52-Wochen-Hoch gesprintet und habe die Seitwärtsrange verlassen. Sie sei so teuer wie zuletzt im Mai des Jahres 2019. Grund seien Pläne des Konzerns, die Truck-Sparte abzuspalten.Angesichts der Euphorie unter den Anlegern des Daimler-Konzerns drücke Daimler-Truck-Chef Martin Daum mit Blick auf die operativen Änderungen jetzt ein wenig auf die Bremse. Er sehe durch den geplanten Börsengang keine gänzlich neuen Herausforderungen auf die Lkw- und Bus-Sparte zukommen. Die, die man bewältigen müsse, würden sich nicht ändern: das Auf und Ab der Konjunktur, gerade auch jetzt in Verbindung mit der Corona-Krise, die Kostenstruktur und die Transformation der Branche an sich. "Die sind da und bleiben da, völlig unabhängig von der Eigentümerstruktur", habe Daum der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Dann aber versprühe er doch Optimismus. Zugleich gewinne das Unternehmen durch die Aufspaltung des Daimler-Konzerns an Geschwindigkeit und Flexibilität und könne die Entwicklung der für den Truck-Bereich wichtigsten Technologien besser vorantreiben. "Die Zeit von großen bürokratischen Konglomeraten ist vorbei", habe Daum gesagt.Daimler-Vorstandschef Ola Källenius hatte am Mittwoch angekündigt, das Geschäft auf nur noch zwei komplett eigenständige AGs aufzuteilen - Mercedes-Benz für Autos und Vans, Daimler Truck für Lastwagen und Busse. Die Daimler AG als Überbau solle ebenso verschwinden wie die Mobility AG für Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Dafür solle die Truck-Sparte im Zuge eines sog. Spin-Offs an die Börse gehen. Dabei werde die Mehrheit der Anteile an die heutigen Daimler-Aktionäre abgegeben.Daimler Truck sei auch weder ein Verlustbringer, wie gelegentlich dargestellt, noch müsse das Unternehmen saniert werden. "Wir sind eine starke Firma, die jederzeit allein bestehen kann", habe Daum betont. Es gebe aber Bereiche im Unternehmen, unter anderem in Europa, in denen über Jahre zu wenig an den Kostenstrukturen getan worden sei. "Und diese haben wir vorher angefangen zu verschlanken und das werden wir auch weiter tun."Finanzielle Flexibilität solle u.a. ein Innovationsfonds mit 1,5 Mrd. Euro bringen. Laut Daum gehe es um eine Art Cash-Reserve, die es Daimler Truck ermöglichen solle, bei guten Investitionsgelegenheiten schnell zuzuschlagen - aber nicht, um dauerhaft Beschäftigung zu sichern, wo sie eigentlich nicht gebraucht werde. Da sei man mit den Arbeitnehmern jedoch auf einer Linie. "Wir haben Arbeitnehmervertreter, die verstehen, dass der kurzfristige Erfolg nie die langfristige Perspektive des Unternehmens überschatten darf", habe Daum gesagt. "Wir haben ein völliges Einverständnis, dass wir nicht in Technologien investieren, die wir in den Jahren 2025 bis 2030 nur noch eingeschränkt brauchen."Die Abspaltung bringe viele Vorteile für die Organisation und für die Aktionäre. Nach dem Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch habe die Daimler-Aktie ein starkes Kaufsignal generiert, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.