Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (16.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Daimler könne mit sehr guten Zahlen für das erste Quartal bei Anlegern und Analysten weiter Pluspunkte sammeln. Dank eines starken China-Geschäfts sei der Autobauer besser ins Jahr gestartet als erwartet. Der Aufwärtstrend der Aktie sei weiterhin intakt, die Analysten würden weiteres Potenzial sehen.Daimler habe im ersten Quartal 2021 operativ deutlich mehr verdient als Anfang 2020. Der um Sondereffekte wie Erträge aus Übernahmen oder den Kosten für den Konzernumbau bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe im ersten Quartal knapp fünf Milliarden Euro betragen, habe der Konzern am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen in Stuttgart mitgeteilt. Experten hätten nach Angaben des Unternehmens knapp vier Milliarden Euro erwartet.Inklusive der Sondereffekte habe der operative Gewinn bei knapp 5,8 Milliarden Euro gelegen. Hier habe die durchschnittliche Analystenprognose den Angaben des Unternehmens zufolge bei knapp fünf Milliarden Euro gelegen. Im ersten Quartal des vergangenen Jahres habe Daimler wegen der Belastungen der Corona-Krise vor Zinsen und Steuern lediglich 617 Millionen Euro verdient. Vor Sondereffekten habe das EBIT im ersten Quartal 2020 bei 719 Millionen Euro betragen. Detaillierte Zahlen für das erste Quartal wolle der Konzern am 23. April veröffentlichen.Viele Analysten hätten bereits im Vorfeld der Zahlen sowie der Vorstellung der Elektro-Luxuslimousine EQS am Donnerstag ihre Kursziele nach oben geschraubt. Die UBS traue der Aktie dabei am wenigsten zu. Das Kursziel von Analyst Patrick Hummel laute 78 Euro. Warburg Research sehe Potenzial bis 97 Euro. J.P. Morgan-Analyst Jose Asumendi halte Kurse um 92 Euro für realistisch.Die Aktie bleibe weiterhin aussichtsreich, der Aufwärtstrend sei nach wie vor intakt. Eine Konsolidierung auf dem aktuellen Niveau nach dem starken Anstieg inklusive dem guten Newsflow sei durchaus möglich.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link