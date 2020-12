Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Hannover (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) von 50 auf 54 Euro.Die Nominierung von Bernd Pischetsrieder als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz komme nicht völlig überraschend, gehöre er doch seit mehr als sechs Jahren dem Kontrollgremium des Konzerns an, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die ursprüngliche Idee, den vorherigen Daimler-CEO Dieter Zetsche als Chefaufseher zu installieren, sei von vielen Seiten stark kritisiert worden, ehe Zetsche von sich aus auf eine Nominierung verzichtet habe. Aufbruch in das Zeitalter der Elektromobilität und Digitalisierung sehe aber anders aus, stehe Pischetsrieder doch eher für die alte Welt des Verbrennungsmotors. Diesbezüglich erstaune auch die Nominierung des CEO von Shell für den Aufsichtsrat, zumal Daimler im Bereich Elektromobilität deutlich der Konkurrenz von Tesla, Volkswagen oder auch BMW hinterherfahre.Infolge der Corona-Krise gehe Schwope davon aus, dass Autoproduktion und -absatz im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 branchenweit und global um 10 bis 20% einbrechen würden, so dass der Daimler-Konzern 2020 nur ca. 1,9 bis 2,2 Mio. Pkw (2019: 2,4 Mio.) verkaufen könne. Infolge der neuerlichen Lockdowns in vielen (europäischen) Ländern dürfte das vierte Quartal 2020 noch einmal starke Herausforderungen mit sich bringen. Eine Normalisierung des operativen Geschäfts erwarte Schwope frühestens im Sommer 2021, realistischerweise jedoch erst im Frühjahr 2022.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Daimler-Aktie und hebt marktbedingt das Kursziel von 50 auf 54 Euro an. (Analyse vom 03.12.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Daimler AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Daimler-Aktie: