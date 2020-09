Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

44,24 EUR +0,65% (24.09.2020, 16:43)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

44,255 EUR -0,08% (24.09.2020, 16:29)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (24.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler mache ernst. Nachdem gestern die angekündigte Realität des Personalabbaus im Stuttgarter Stammwerk eingeschlagen habe, gehe es jetzt in Berlin weiter. Dort solle nach einem Bericht des "Handelsblatt" die Axt noch stärker geschwungen werden: So stehe offenbar die Hälfte der Daimler-Mannschaft, die in der Hauptstadt arbeite, auf der Kippe.Während der Mercedes-Hersteller in Stuttgart Untertürkheim "nur" jede fünfte Stelle streichen wolle, drohe in Berlin-Marienfelde sogar jedem Zweiten der 2.500 Mitarbeiter das Aus, so habe es das "Handelsblatt" aus Konzernkreisen erfahren. Nach Plänen des Managements werde es in drei bis fünf Jahren an dem Standort nur noch eine Rumpftruppe geben.Der Grund: Daimler wolle die Produktion des V6-Dieselmotors in der Hauptstadt Ende 2021 auslaufen lassen. Ein vergleichbares Ersatzprodukt, das die Berliner Beschäftigten mehrheitlich mit Arbeit auslasten könnte, sei derzeit nicht vorgesehen. Der aktuelle Berliner Kahlschlag sei Teil eines bereits beschlossenen Sparprogramms, mit dem der Stuttgarter Autobauer seine Personalkosten um zwei Milliarden Euro jährlich reduzieren wolle.Aus Sicht des "Aktionär" gehe Daimler den richtigen - im Grunde alternativlosen - Weg. Die Aktie befinde sich weiterhin im Aufwärtstrend und habe das Potenzial in den kommenden Wochen, die 50-Euro-Marke anzugreifen, sofern der Gesamtmarkt keinen Strich durch die Rechnung mache.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Börsenplätze Daimler-Aktie: