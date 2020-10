Börsenplätze Daimler-Aktie:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Ola Källenius strebe "die führende Position" bei Elektroantrieben und Fahrzeug-Software an. Bis 2025 wolle der Daimler-Chef bei Mercedes-Benz eine Umsatzrendite "im mittleren bis hohen einstelligen Prozent-Bereich" erreichen - sogar bei ungünstigen Bedingungen. Für einen Konzern der, was das Thema E-Mobility angehe, sehr sehr lange gezögert habe, seien das überaus ambitionierte Ziele. Dennoch: Bei den Analysten kämen die neuen Daimler-Ziele an. Goldman Sachs und J.P. Morgan hätten ihr Kursziel für die Aktie angehoben.Goldman Sachs habe Daimler von "sell" auf "buy" doppelt hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 60 Euro angehoben. Das Tempo des Wandels beschleunige sich bei dem Stuttgarter Autobauer, dies habe der jüngste Strategietag gezeigt, habe Analyst George Galliers in einer Studie geschrieben.Auch J.P. Morgan habe das Kursziel für Daimler angehoben. Analyst Jose Asumendi habe in einer Studie das Kostensenkungspotenzial des Autobauers und den starken Produktzyklus betont. Seine Schätzungen für 2021 sehe er um 30 Prozent über den durchschnittlichen Markterwartungen. Sein Kursziel laute 63 Euro nach 54 Euro vorher. Je nachdem, wie Daimler vorankomme, könnte die Aktie bald 80 Euro wert sein.Wenige Tage zuvor habe bereits die Deutsche Bank ihr Kursziel für Daimler um zehn Euro auf 60 Euro erhöht. Das Management habe einige ermutigende Äußerungen zum Geschäftsverlauf im dritten Quartal getätigt, so Analyst Tim Rokossa.Anleger bleiben dabei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.