Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (16.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Daimler-Aktie sei mittlerweile den sechsten Tag hintereinander gefallen. Das sei die längste Verluststrecke in den letzten zwölf Monaten. Anleger sollten sich dadurch allerdings nicht aus der Ruhe bringen lassen. Schließlich habe das Papier des Automobil-Herstellers in den letzten Monaten eine klasse Performance aufs Parkett gelegt. Bernstein Research sehe sogar noch weiteres Potenzial.Bernstein Research habe die Einstufung für Daimler vor den finalen Jahreszahlen auf "outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Arndt Ellinghorst rechne bei dem Autobauer mit zuversichtlichen Zielsetzungen für 2021. Der nach wie vor niedrige Kurs der Daimler-Aktie überrasche ihn. Anleger ignorierten so die Tatsache, dass der in den Unternehmensteilen steckende Wert jetzt erst richtig zur Geltung komme.Solle heißen: Der Plan, das Brummi-Geschäft abzuspalten und sich ausschließlich auf Luxusfahrzeuge zu konzentrieren, spreche weiter für Daimler. Der Konzern werde schneller und flexibler.Der Aufwärtstrend der Daimler-Aktie sei nach wie vor intakt. Anleger sollten sich von kurzen Konsolidierungsphasen nach wie vor nicht aus der Ruhe bringen lassen. Support bekomme das Papier bei 65,00 Euro. Das Kursziel laute 75,00 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.