Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler sichere sich eine Kreditlinie in Höhe von 12 Milliarden Euro. Das Unternehmen habe in diesem Zusammenhang aber auch betont, grundsätzlich über eine starke Liquiditätsposition zu verfügen. Eine Anhebung des Kursziels von der RBC gebe es am Freitag noch dazu. Was mache die Aktie daraus?Daimler habe mit den Banken BNP, Santander, der Deutschen Bank und J.P. Morgan eine Vereinbarung über eine neue Kreditlinie in Höhe von 12 Milliarden Euro geschlossen, hätten die Stuttgarter am Donnerstag mitgeteilt. Diese ergänze eine bestehende Kreditlinie von 11 Milliarden Euro, die bis 2025 laufe. Den neuen Kreditspielraum könne Daimler innerhalb der kommenden zwölf Monate anzapfen und gegebenenfalls auch um bis zu insgesamt ein Jahr verlängern. Vergangene Woche habe die Nachrichtenagentur "Bloomberg" bereits über entsprechende Gespräche des Konzerns mit Banken berichtet.Daimler habe betont, über eine starke Liquiditätsposition zu verfügen, Ende des Jahres seien demnach brutto rund 24 Milliarden Euro in der Kasse des Industriegeschäfts gewesen - also ohne die Finanzsparte gerechnet.Die Autobauer stünden derzeit vor dem Problem, dass sie wegen stillstehender Fabriken und geschlossener Autohäuser kaum Geschäft machen würden, die Kosten aber weitgehend weiterlaufen würden - das zehre an den finanziellen Mitteln. Daimler habe sich in dieser Woche auch bereits 1,5 Milliarden Euro am Anleihemarkt besorgt."Alle drei deutschen Hersteller sind mit guten Liquiditätspolstern ausgestattet und könnten nach unserer Modellrechnung bis zu fünf Monate ohne Umsatz zahlungsfähig sein. Also bei Daimler sieht man kein Liquiditätsproblem im Vergleich zu den anderen beiden", habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Und ergänze: "Wenn man Null oder sogar leichte negative Zinsen bezahlt, ist eine Kreditaufnahme eher ein Geschäft statt eine Last bei den heutigen Zinsen. Außerdem stehen Daimler hohe Investitionen in Sachen E-Mobilität ins Haus und der Diesel zwingt möglicherweise auch noch zu hohen Auszahlungen, also Liquiditätsabflüssen. Also macht es Sinn, sich mit geschenktem Geld einzudecken."Die Corona-Krise treffe die Automobilhersteller doppelt. Daimler, BMW und Volkswagen müssten die Transformation von der Cash-Cow, dem Verbrennungsmotor, hin Richtung Elektromobilität finanzieren. Neue Mobilitätsdienste müssten her und hohe Investitionen in selbst fahrende Autos müssten gestemmt werden, um den Anschluss an Tesla und Waymo nicht zu verlieren.Dennoch bestehe nach wie vor die Möglichkeit, dass die Corona-Krise in zwei bis drei Monaten nicht vom Tisch, aber beherrschbar sei. Es gelte, von China zu "lernen". Im Reich der Mitte sei die Produktion bereits wieder hochgefahren worden. Deutschland sei auf der Zeitachse rund vier bis fünf Wochen hinter China. Sollte dann die Produktion bei Daimler, BMW und Volkswagen wieder anlaufen, so könnte der Worst-Case verhindert werden.Tritt dieses Szenario ein, ist die Daimler-Aktie - auch mit den bestehenden Aufgaben und Herausforderungen - auf diesem Niveau für Investoren mit einem langen Atem eine Investition wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link