Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autobauer habe im Schlussquartal des vergangenen Jahres einen weiteren kräftigen Verkaufseinbruch verzeichnet. In den Monaten Oktober bis Dezember habe die Stammmarke Mercedes-Benz weltweit 464.130 Pkw ausgeliefert und damit knapp ein Viertel weniger als im Vorjahreszeitraum, wie Daimler am Freitag mitgeteilt habe.Auf Jahressicht seien die Stuttgarter mit 2,05 Mio. verkauften Autos mit dem Stern erstmals seit Jahren wieder hinter den Erzrivalen BMW zurückgefallen, der mehr als 2,2 Mio. Autos seiner Stammmarke verkauft habe. 2016 habe die Marke Mercedes die Führung beim weltweiten Verkauf von Premiummodellen von den Münchenern erobert.Im zweiten Halbjahr habe die knappe Versorgung mit Elektronikchips auf den Verkäufen des Daimler-Konzerns gelastet, der wegen der Lieferengpässe nicht so viele Autos habe bauen können wie geplant. Die Marke Mercedes-Benz habe im Gesamtjahr fünf Prozent weniger verkauft, auch im wichtigen Markt China sei ein Minus von zwei Prozent zu Buche gestanden. Die Vans im Konzern hätten zwar mit 334.210 Fahrzeugen 2,6% mehr Autos ausgeliefert. Insgesamt habe das Unternehmen so allerdings nur 2,43 Mio. Fahrzeuge ausgeliefert und damit 4% weniger als im Vorjahr.Allerdings priorisiere Daimler den Einbau von verfügbaren Halbleitern auf lukrativere Modelle und Elektroautos, um die Geschäftszahlen zu schonen. So seien die Verkäufe von High-End-Modellen und Elektroautos auf Rekordniveau, habe es geheißen. Der Verkauf von vollelektrischen Modellen sei 2021 um rund 90% auf 99.301 Autos gestiegen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.