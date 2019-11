Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (11.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Keine guten Vorzeichen für die deutschen Autowerte: Der chinesische Automarkt befinde sich weiter im Sinkflug. Im Oktober sei der Absatz bereits zum 16. Mal in den vergangenen 17 Monaten zurückgegangen. Auf der anderen Seite versuche Daimler-Chef Ola Källenius das Ruder herumzureißen, indem er massiv Kosten sparen wolle. Zudem stehe der Kapitalmarkttag von Daimler in London in dieser Woche auf dem Programm.Der chinesische Automarkt sei im Oktober erneut auf Talfahrt gegangen. Insgesamt seien im Oktober 1,87 Millionen Fahrzeuge verkauft worden und damit 6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) bereits am Freitag in Peking mitgeteilt habe.Für die deutschen Hersteller und DAX-Konzerne Daimler, BMW und Volkswagen sei der Markt in China von großer Bedeutung.In der Zwischenzeit versuche Daimler-Chef Ola Källenius an der Kostenschraube zu drehen. Laut Betriebsrat sollten weltweit 1.100 Stellen auf den verschiedenen Management-Ebenen wegfallen. In Deutschland wäre es etwa jede zehnte, wie Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht am Freitag in einem Info-Brief an die Mitarbeiter geschrieben habe, der auch der Deutschen Presse-Agentur vorliege.Källenius werde in dieser Woche einen Einblick in seine Strategie für die nächsten Jahre geben. Am 14. November stehe der Kapitalmarkttag in London auf dem Programm."Der Aktionär" erwarte Neuigkeiten zur strategischen Umgestaltung bei Daimler. Dazu könnten Portfolio-Anpassungen und neue Ziele im Bereich elektrischer Antriebe zählen. Auch zur Dividendenpolitik werde sich Daimler CEO-Ola Källenius äußern. Es sei nicht davon auszugehen, dass Daimler erneut 3,25 Euro ausschütten werde.Die Aktie von Daimler sei in den letzten Wochen gut gelaufen. HSBC-Experte Henning Cosman glaube deshalb, dass der anstehende Kapitalmarkttag von Daimler den Erwartungen und Hoffnungen kaum gerecht werden könne.Nachdem die Daimler-Aktie über die wichtige 200-Tage-Line bei 49,24 Euro geklettert sei, habe das Papier die Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Aus technischer Sicht sei das Potenzial bis zur Widerstandslinie bei 54,50 Euro nahezu ausgeschöpft worden. Sollten am Kapitalmarkttag positive Impulse ausbleiben, könne die aktuelle Konsolidierung die Aktie durchaus bis in den Bereich von 50,30 Euro führen. Im Anschluss könnte die Aktie in einem freundlichen Gesamtmarkt bis auf 59,30 Euro laufen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: