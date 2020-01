Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (22.01.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) von 49 auf 47 Euro.Nach zweiter Gewinnwarnungen zu Beginn seiner Amtsperiode verschrecke der neue Daimler-Chef Ola Källenius die Anleger nun mit katastrophalen Vorab-Zahlen für das Geschäftsjahr 2019, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Man dürfe aber nicht außer Acht lassen, dass er den Stuttgarter Autokonzern schon in schlechtem Zustand von seinem Vorgänger übernommen habe. Das im November aufgelegte Sanierungsprogramm dürfte schon bald erweitert werden. Mit Blick auf die Zukunftsthemen, respektive Gegenwartsthemen Autonomes Fahren und Elektromobilität werde das Sparprogramm nicht das einzige in den kommenden Jahren im Daimler-Konzern bleiben.Angesichts der deutlich geringeren Personalintensität bei der Produktion von Elektroautos dürften alle Autohersteller um deutliche Einsparungen in den nächsten Jahren kaum herumkommen. Vor dem Hintergrund branchenüblicher, wiederkehrender Krisen und Unternehmensschwächen dürfte sich Daimler von durchschnittlichen Zielmargen im Pkw-Bereich jenseits von 8% für die nächsten Jahre verabschieden. Aktuell sei mehr denn je Fahren auf Sicht angesagt.Teslas Berlin-Brandenburger-Marketing-Show dürfte die deutschen Premiumhersteller zusätzlich unter Druck setzen. Zudem könnte eine Konsolidierungswelle bei den Autokonzernen einsetzen. FIAT Chrysler und PSA seien möglicherweise erst der Anfang. Volkswagen kooperiere bereits bei Elektroautos und leichten Nutzfahrzeugen mit Ford. Toyota habe Mazda, Subaru und Suzuki stärker an sich gebunden. Vielleicht werde es Zeit für engere Kooperationen oder gar ein Zusammengehen von Daimler und BMW, wenngleich dem noch diverse, individuelle Befindlichkeiten entgegenstünden.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Daimler-Aktie, reduziert jedoch zugleich das Kursziel für diese von 49 auf 47 Euro. (Analyse vom 22.01.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Daimler AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Daimler-Aktie:Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:45,91 EUR -1,06% (21.01.2020, 10:18)