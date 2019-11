Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (12.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kapitalmarkttag von Daimler rücke näher. Daimler-Chef Ola Källenius werde am 14. November in London und am 15. November in New York Einblick in seine Strategie geben. "Der Aktionär" erwarte von Källenius ebenso ein Statement in Sachen Dividende. Zuletzt habe Daimler 3,25 Euro pro Aktie ausgeschüttet, was aktuell einer Rendite von 6,04 Prozent entsprechen würde. Aufgrund der massiven Investitionen in die Elektromobilität und neue Mobilitätsdienste scheine die Höhe der Ausschüttung allerdings nicht gerechtfertigt."Der Aktionär" erwarte am 14. November Neuigkeiten zur strategischen Umgestaltung bei Daimler. Dazu könnten Portfolio-Anpassungen und neue Ziele im Bereich elektrischer Antriebe zählen. Auch zur Dividendenpolitik werde sich Daimler CEO-Ola Källenius äußern. Es sei nicht davon auszugehen, dass Daimler erneut 3,25 Euro pro Aktie ausschütten werde.Der Grund: Daimler stehe vor hohen Investments in die Elektromobilität und neue Mobilitätsdienste. Es erscheine nicht sinnvoll, bei diesen hohen Investitionen an der Höhe der Dividende festzuhalten. Ohnehin würde dies einer Dividendenrendite von aktuell 6,04 Prozent entsprechen, was unter den Autoherstellern einsame Spitze sei. Zum Vergleich: Volkswagen komme auf eine Rendite von 2,70 Prozent, BMW auf 4,60 Prozent.Gehe es nach HSBC-Analyst Henning Cosman, so habe die Daimler-Aktie zuletzt schon viel vorweggenommen. Die anstehenden Kapitalmarkttage in London und in New York würden laut Cosman den Erwartungen und Hoffnungen kaum gerecht werden.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für Daimler vor dem Kapitalmarkttag des Autokonzerns auf "sell" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Stuttgarter dürften unter anderem einige Schritte zur Steigerung der Liquidität ankündigen, so Analyst George Galliers. Kurzfristige Problemlösungen seien allerdings aus seiner Sicht schwierig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Börsenplätze Daimler-Aktie: