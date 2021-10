Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (27.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.In der abgelaufenen Handelswoche habe der DAX-Titel mit 84,00 Euro den höchsten Stand seit Ende 2015 erreicht. Werde der Chipmangel die Aktie ausbremsen, oder könne Daimler-Vorstand Ola Källenius am Freitag mit guten Zahlen und einem guten Ausblick den Autotitel wieder anschieben?Källenius habe für das zweite Halbjahr bereits eine schwierigere Lage beim Verkauf angekündigt, auch die Marge werde unter derjenigen der ersten sechs Monate liegen.Das dritte Quartal werde also ein Prüfstein, in dem der Autokonzern seine Widerstandskraft unter Beweis stellen müsse. Frische Wasserstandsmeldungen gebe es jedenfalls mit den Q3-Zahlen am kommenden Freitag (29. Oktober).Aus technischer Sicht zeige sich die Daimler-Aktie derzeit neutral.Anleger sollten sich von Konsolidierungsphasen auf dem Weg nach oben nicht aus der Ruhe bringen lassen. Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Daimler-Aktie zu halten! (Analyse vom 27.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link