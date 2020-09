Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

42,80 EUR +0,33% (02.09.2020, 09:31)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

42,84 EUR +0,39% (02.09.2020, 09:17)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (02.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler setze heute zum lange ersehnten Befreiungsschlag an. Um 14:00 Uhr werde Vorstandschef Ola Källenius im Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen die neue S-Klasse enthüllen. Zugleich nehme die neue "Factory 56" den Betrieb auf: eine komplett neue, rundum vernetzte und digitalisierte und CO2-neutrale Fabrik.Neben der neuen S-Klasse solle in der neuen Fabrik ab 2021 auch das Top-Modell der Elektrobaureihe EQ, der EQS, gebaut werden.Kein anderes Modell sei so wichtig für das Prestige der Marke wie die S-Klasse. In sein Flaggschiff baue der DAX-Konzern traditionell so ziemlich alles ein, was an neuen Technologien zu kriegen sei. Schon seit Wochen schüre Daimler mit ersten Details und Einblicken im Internet die Erwartungen. "So viele Dinge mussten wir umplanen in diesem Jahr, im Privat- wie im Berufsleben", habe Källenius vorab in einer Twitter-Botschaft gesagt. "Dieses hier nicht."Einen Erfolg mit der S-Klasse könne der Autokonzern nicht nur gut gebrauchen - er sei quasi Pflicht. Die Daimler-Aktie habe zuletzt ihren Aufwärtstrend fortsetzen können. Unter anderem deshalb, weil viele Analysten erwarten würden, dass sich die Absatzentwicklung im August weiter verbessert habe. Auch die schnelle Erholung in China nach der Corona-Krise solle kein kurzer Einmaleffekt sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: