Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler ziehe beim Joint Venture mit BYD die Reißleine. Hintergrund sei, dass die ehrgeizigen Ziele bislang nicht im Ansatz erreicht worden seien. Vor fast zehn Jahren hätten sich mit Daimler und BYD zwei Schwergewichte der Automobilbranche zusammengeschlossen, um gemeinsam unter der Marke Denza in China Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu vertreiben.Der Autobauer reduziere seinen Anteil am Elektroauto-Gemeinschaftsunternehmen Denza deutlich. Der Kooperationspartner, die chinesische BYD Auto Industry, halte künftig 90 Prozent an der Firma, habe Daimler am Freitag mitgeteilt. Die Stuttgarter würden sich mit den restlichen zehn Prozent begnügen. Gegründet worden sei Denza als 50-50-Joint Venture im März 2012. Mit dem Abschluss der Transaktion sei Mitte März 2022 zu rechnen.Hintergrund sei, dass das Joint Venture erfolglos geblieben sei. Seit der Markteinführung des ersten Modells im Jahr 2014 habe Denza nicht einmal 23.000 Fahrzeuge verkaufen können. Unter den mehr als hundert Automarken, die im Reich der Mitte Personenkraftwagen vertreiben würden, rangiere Denza aktuell nur auf Rang 80 - mit einem Marktanteil von 0,02 Prozent.Das Ende der Kooperation in der aktuellen Form sei bitter, dennoch werde die grundsätzliche Zusammenarbeit zwischen Daimler und BYD weitergehen. Der Chinavorstand von Daimler Hubertus Troska habe vor wenigen Wochen angekündigt, die Zusammenarbeit "zu intensivieren". Hintergrund sei, dass BYD einer der größte Batteriehersteller der Welt sei und seine Akkus auch in immer größerem Umfang an Mercedes liefere. (Analyse vom 27.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler.