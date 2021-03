Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autokonzern wolle den Investoren - trotz Kurzarbeit - eine um 50% erhöhte Dividende im Vergleich zum Vorjahr zahlen. Das rufe Kritiker wie die Bürgerbewegung "Finanzwende" auf den Plan, die das Handeln von Daimler "moralisch verwerflich" finde, wie Businessinsider.de berichte. Dabei gebe es bei genauerem Hinsehen gute Gründe für dieses Vorgehen. Auch der Bundesfinanzminister Scholz habe jüngst diese Strategie energisch verteidigt. Er habe in einer ZDF-Sendung ausgeführt, dass das Kurarbeitergeld ja den Arbeitnehmer zugutekomme und nicht dem Daimler-Konzern.Ein weiteres Rechtfertigungsargument liefere noch Jürgen Kurz von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). "Die Alternative zur Zahlung von Kurzarbeitergeld wäre nicht, dass die Firmen das Gehalt in der kompletten Höhe weiter bezahlen, sondern dass die Arbeitnehmer ihre Arbeitsplätze verlieren", betone er.Kurz verweise auch darauf, dass viele Konzerne das Kurzarbeitergeld aufgestockt hätten. So z.B. die deutschen Autokonzerne VW, Daimler und BMW. Nach Angaben der IG Metall hätten sie das Kurzarbeitergeld auf mindestens 90% des Nettolohns erhöht, habe die "FAZ" berichtet. Die Aufstockung werde dabei vom Unternehmen selbst gezahlt. Dazu komme: Das Kurzarbeitergeld sei per Definition kein Steuergeld, sondern werde aus den Beiträgen zur Sozialversicherung finanziert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: