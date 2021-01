XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (14.01.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF).Die Pkw-Kernmarke des Daimler-Konzerns, Mercedes-Benz, habe in Q4 2020 (+/-0% (Q1 2020: -15%; Q2 2020: -20%; Q3 2020: +4% y/y; Gj. 2020: -8%) y/y) im Vergleich zur Kernmarke des BMW-Konzerns (+4% (Q1 2020: -20%; Q2 2020: -23%; Q3 2020: +10%; Gj. 2020: -7%) y/y) sowie zur Premiummarke des VW-Konzerns - Audi (+4% (Q1 2020: -21%; Q2 2020: -23%; Q3 2020: +6%; Gj. 2020: -8%) y/y) - eine unterdurchschnittliche Absatzdynamik aufgewiesen (Absatz sei aber nicht gleich Umsatz, Ergebnis, Cashflows). Der Anteil von E-Autos am Gesamtabsatz von Mercedes-Benz Cars habe sich in 2020 auf 7% belaufen (Vj.: 2%; zum Vergleich BMW-Automobile: 8% (Vj.: 2%)). Dieser solle laut den Unternehmensangaben auf 13% in 2021 gesteigert werden. Zudem gehe Daimler davon aus, dass in 2020 die CO2-Emissionsvorgabe der EU erfüllt worden sei und dass diese auch in 2021 eingehalten werde, was er positiv werte.Der in den Medien (Handelsblatt-Bericht) kolportierte Börsengang des Daimler-Nutzfahrzeuggeschäfts (Bereich Daimler Trucks & Busses) sei nicht neu. Daimler habe dafür teilweise die Voraussetzung (Daimler-Konzern operiere seit November 2019 in einer Holdingsstruktur mit drei rechtlich selbständigen Bereichen (Mercedes-Benz Cars & Vans, Daimler Trucks & Busses; Daimler Mobility)) geschaffen. Diermeier erachte ein ähnliches Vorgehen wie das des VW-Konzerns bei seinem Nutzfahrzeuggeschäft (Börsengang von TRATON Ende Juni 2019; VW halte weiterhin Mehrheitsanteil) für realistisch. Der Analyst habe seine Prognosen erneut erhöht (u.a. EPS 2021e: 6,57 (alt: 5,40) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die die Daimler-Aktie nach wie vor mit "kaufen". Das Kursziel werde von 63 Euro auf 64 Euro angehoben. (Analyse vom 14.01.2021)