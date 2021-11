Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler.



Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

88,71 EUR +1,00% (15.11.2021, 12:11)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

88,62 EUR +0,83% (15.11.2021, 11:56)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (15.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Deutschlands Börsenschwergewichte hätten trotz Lieferengpässen und Rohstoffknappheit in Summe das dritte Quartal mit Rekordergebnissen abgeschlossen. Sowohl der Gesamtumsatz (plus 8,6 Prozent) als auch die operativen Gewinne (plus 152 Prozent) der inzwischen 40 im Deutschen Aktienindex notierten Konzerne hätten teils deutlich über den Werten des Vorjahreszeitraums gelegen, wie das Beratungs- und Prüfungsunternehmen EY errechnet habe.Unter den Top 5 der Werte mit dem höchsten operativen Quartalsgewinn würden sich auch die Autohersteller befinden: Die Plätze drei bis fünf würden Daimler, BMW und Volkswagen belegen - und das, obwohl der Chipmangel die Automobilindustrie ausgebremst habe.Daimler habe sich im vergangenen Quartal trotz des massiven Einbruchs bei den Verkäufen gut geschlagen. Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn des DAX-Konzerns sei um 21 Prozent auf 2,47 Milliarden Euro gestiegen, wie die Stuttgarter am Freitag mitgeteilt hätten. Der Umsatz habe in den Monaten Juli bis September mit 40,1 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau gelegen.Am 11. November habe der Kapitalmarkttag von Daimler stattgefunden. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe sich hier in ihrer Einschätzung bestätigt gesehen. Goldman-Analyst George Galliers habe die Daimler-Aktie nach dem Kapitalmarkttag auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Die zu der Veranstaltung kommunizierten Neuigkeiten seien wie erwartet ausgefallen, so Galliers in seiner jüngsten Studie. Die Abspaltung der Lkw-Sparte finde wie geplant im Dezember statt.Auch viele andere Analysten hätten sich zuletzt positiv zur Daimler-Aktie geäußert. Die DZ BANK habe beispielsweise hat die Daimler-Aktie neu in ihre "Equity Long Ideas"-Liste aufgenommen.Die Daimler-Aktie ist eine Halteposition, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link