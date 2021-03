Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (30.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Stuttgarter Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aus dem schweren Tanker Daimler werde mehr und mehr ein flexibles und agiles Schnellboot. Es sei davon auszugehen, dass Daimler durch die Abspaltung der Brummi- und Bus-Sparte in Zukunft an Geschwindigkeit und Innovationskraft zulegen werde. Eine Schlüsselrolle werde in den nächsten Monaten die Luxus-Limousine EQS spielenAuto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gehe davon aus, dass die beste Zeit von Mercedes erst noch kommen werde. Die Schlüsselrolle werde dabei China spielen."Bei Daimler wird dieses Jahr der EQS ein sehr wichtiges Luxury-Segment Produkt in China und China definiert das Autogeschäft. Mit dem EQS hat Daimler mehr als 750 Kilometer Reichweite und jede Menge an Connectivity und einen HyperScreen, der chinesischen Kunden viel Spaß machen wird. Chinesen sind verrückt nach Luxury and High-Tech und Mercedes-Benz bietet das", habe Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär" gesagt."Mercedes mit EQS, EQA und dem was noch alles kommt darf man nicht unterschätzen, auch wegen der Margen, die auch Ausdruck eines starken, wertbetonten Vertriebssystems sind", ergänze Dudenhöffer.Wenige Tage zuvor habe J.P. Morgan das Kursziel für Daimler von 79 auf 92 Euro nach oben revidiert.Die Abspaltung der Brummi-Sparte sei ein erster richtiger Schritt. Anleger würden nach und nach wahrnehmen, welches Potenzial dadurch gehoben werden könne. Entscheidend werde die Präsentation der Luxus-Limousine EQs sein.Bis dahin bleiben Anleger an Bord, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Der Aufwärtstrend sei nach wie vor intakt. Nächstes Etappenziel sei die Marke von 75 Euro. Knacke das Papier diese Marke, laute das nächste Ziel 80 Euro. (Analyse vom 30.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link