Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

72,73 EUR -0,79% (16.07.2021, 12:44)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

72,79 EUR -0,53% (16.07.2021, 12:30)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (16.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem Volkswagen vor wenigen Tagen mit guten vorläufigen Zahlen und einem Update zur Konzernstrategie vorgelegt habe, habe Daimler nachgelegt. Der Premium-Autobauer habe sehr gute vorläufige Zahlen präsentiert. Die Analysten würden die Entwicklung loben und noch deutliches Potenzial sehen.Goldman Sachs habe die Einstufung für Daimler nach Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Das zweite Quartal des Autoherstellers sei einmal mehr gut ausfallen, habe Analyst George Galliers in einer Studie geschrieben. Alle Bereiche hätten sich besser als erwartet entwickelt, wobei die Sparte Mercedes der Haupttreiber gewesen sei.Auch Bernstein Research bleibe für Daimler bullish. Nach monatlichen Daten zu Autoversicherungen aus China habe Analyst Arndt Ellinghorst das Papier auf "outperform" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Der Anstieg im Juni untermauere seine positive Sicht auf den aktuellen Autozyklus in China, dies gelte insbesondere für die Premiummarken, so Ellinghorst in einer Branchenstudie zu den Fahrzeugbauern. Im Hinterkopf sollte man aber den Einfluss durch eine womöglich länger andauernde Chipknappheit und die schwierigere Vergleichsbasis im Rest des Jahres behalten.Die zuletzt gemeldeten vorläufigen Zahlen von Daimler hätten sich sehen lassen können. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe bei 5,42 Milliarden Euro gelegen. Das sei deutlich mehr gewesen, als Analysten zuvor mit 4,3 Milliarden Euro erwartet hätten. Im Vorjahreszeitraum hätten die Stuttgarter wegen des Einbruchs der Automärkte in der Corona-Pandemie einen bereinigten operativen Verlust von gut 700 Millionen Euro ausgewiesen.Wichtig: Aus charttechnischer Sicht habe zuletzt die wichtige 70-Euro-Marke gehalten. Die endgültigen Daten werde Daimler am 21. Juli vorlegen. Anleger würden sich dabei auch News zur Batterie-Strategie erhoffen.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Daimler-Aktie zu halten. (Analyse vom 16.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link