J.P. Morgan und die SocGen hätten ihre Kursziele für die Daimler-Aktie vor wenigen Tagen bestätigt beziehungsweise nach oben revidiert. Die Sparte Mercedes-Benz Pkw habe im ersten Quartal großartig abgeschnitten, so J.P. Morgan-Analyst Jose Asumendi. Sein Kursziel laute 92 Euro.



Eine Schippe drauf habe die französische Großbank Société Generale (SocGen) gelegt. Analyst Stephen Reitman habe das Kursziel für Daimler vor der Präsentation der neuen Elektroauto-Limousine EQS von 80 auf 100 Euro angehoben.



Anleger dürften auf die Präsentation des EQS gespannt sein. Das Modell dürfte im Segment der Luxuswagen zu einer größeren Akzeptanz für Elektroantriebe beitragen. Die Aktie bleibe weiterhin aussichtsreich, wobei die Luft langsam immer dünner werde. Bis zum Allzeithoch würden nur noch rund 15 Euro fehlen.



Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Daimler-Aktie zu halten. (Analyse vom 15.04.2021)



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Am Donnerstag um 18 Uhr werde Daimler seine neue Elektro-Limousine EQS vorstellen. Die Erwartungshaltung sei hoch. Schließlich wolle CEO Ola Källenius nicht weniger als die führende Position bei Elektroantrieben und Fahrzeugsoftware erreichen. Die UBS und Warburg Research würden für die Aktie weiter optimistisch bleiben.Wenn der Autobauer Daimler der Welt am Donnerstag seine neue Luxuslimousine präsentiere, sei das mehr als eine gewöhnliche Produktpremiere. Die futuristisch anmutende Elektro-S-Klasse mit dem Namen EQS solle beim Stuttgarter Traditionskonzern nicht weniger als den Aufbruch in ein neues Zeitalter verkörpern - und damit auf lange Sicht auch helfen, die Zukunft des milliardenschweren Unternehmens zu sichern.Der EQS könnte in Bezug auf technische Merkmale, Design und Qualität einen neuen Maßstab für Elektroautos im Premium-Segment setzen."Die Bedeutung des EQS für den Ruf von Daimler als E-Auto-Bauer ist immens", so Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer. Das neue Fahrzeug sei zugleich Technologieträger und Symbol für die Innovationsfähigkeit des Konzerns. Das sei umso wichtiger, weil Daimler bisher kaum als E-Auto-Vorreiter in Erscheinung getreten sei. Vielmehr würden Kritiker dem Konzern vorwerfen, zu lange an eine goldene Zukunft von Benzin- und Dieselautos geglaubt und wertvolle Jahre bei der Entwicklung von E-Autos verschlafen zu haben.Inzwischen habe Konzernchef Ola Källenius wortgewaltig die Aufholjagd eingeläutet. Daimler strebe nicht weniger als "die führende Position" bei Elektroantrieben und Fahrzeugsoftware an, habe er im Herbst verkündet. Ob das angesichts des technologischen Vorsprungs großer Konkurrenten realistisch sei, bleibe dahingestellt: Nicht nur in den USA (Tesla und China (Nio, Baidu), sondern auch in Europa selbst sei die E-Auto-Konkurrenz inzwischen riesig.Etablierte Hersteller müssten sich im E-Zeitalter nicht nur mit langjährigen Konkurrenten messen, sondern auch gegen Digitalkonzerne wie Google, Apple oder Alibaba bestehen. Diese bewegten sich immer stärker in das Feld der Automobilbauer hinein, so Stefan Bratzel, Direktor des Instituts Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Es handle sich um "einen Kampf der Welten" zwischen etablierten Autobauern und modernen Technologiekonzernen.Kein Wunder, dass auch Daimler große Summen investiere, um einen konkurrenzfähigen E-Softwarebaukasten für seine Elektromodelle bauen zu können. Technologisch basiere der EQS auf einer neuen reinen Elektroauto-Architektur namens EVA, die in Kürze auch in weiteren Elektromodellen verbaut sein solle. Zudem sei eine zweite E-Fahrzeugplattform namens MMA in Planung, diese solle ab 2025 bereitstehen.Hochkomplexe Softwareplattformen für E-Autos seien wichtig, weil sie im engen Markt den Unterschied machen könnten. Lange hätten vor allem die deutschen Hersteller versucht, ihre alten Verbrennermodelle in E-Autos umzumodeln und mit zahlreichen dezentralen Steuereinheiten zu arbeiten, würden die Mobilitätsforscher Ellen Enkel und Karsten Neuberger von der Uni Duisburg sagen. Doch inzwischen hätten die meisten umgedacht. Denn eine zentrale Softwareplattform ermögliche nicht nur schnellere Updates, sondern biete auch mehr Variabilität und Funktionalität. "Ein Beispiel sind die Fahrerassistenzsysteme, die teilautonomes Fahren ermöglichen."Beim EQS handle es sich um die "bedeutendste Mercedes-Neuvorstellung der letzten zehn Jahre", so Dudenhöffer. Das neue Flaggschiff falle optisch durch seine rahmenlosen Türen, eine nahtlos in die Motorhaubenpartie übergehende Frontscheibe und ein 1,41 Meter breites Display im Inneren auf. Källenius habe den fünf Meter langen Wagen, der im Sommer in die Autohäuser kommen solle, vor der Premiere als "spektakulär" bezeichnet. So etwas habe "die Welt noch nicht gesehen", habe er in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" angekündigt.Daimler sichere den Kunden eine Batteriereichweite von bis zu 770 Kilometern nach dem neuen Prüfstandard WLTP zu. Auch bei der Aerodynamik und den Ladezeiten seien die Versprechen groß.Die S-Klasse sei der erfolgreichste Pkw der Oberklasse und habe bei Mercedes immer als Vorreiter für neue Technologien gedient. Die Markteinführung der EQS-Limousine durch Mercedes-Benz könnte die Wahrnehmung des Daimler-Konzerns von einem "alten" Erstausrüster zu einem Hersteller von batterieelektrischen Luxusfahrzeugen weiter verändern, was von den Anlegern geschätzt werden sollte, so die Deutsche Bank.Viele Analysten hätten zuletzt ihre Kursziele nach oben geschraubt. Am Donnerstag habe die UBS ihr Kursziel auf 78 Euro angehoben. Warburg Research sehe sogar Potenzial bis 97 Euro.