Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (11.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Daimler-Aktie habe sich vom Tief bei 21 Euro im März 2020 bis heute fast verdreifacht. Das sei umso beeindruckender, wenn man bedenke, dass es sich um einen schwerfälligen Industriewert und nicht um einen dynamischen Wachstumswert handle. Wie gehe es nun weiter?Der Kurs der Daimler-Aktie bewege sich seit Mitte Dezember 2020 im Bereich zwischen 54,80 Euro und 60,00 Euro. Das Level von 60,00 Euro stelle dabei einen technischen und psychologischen Widerstand dar. Hier liege auch das letzte lokale Hoch vom 23. April 2019. Die Aktie habe auf Tagesbasis die Chartformation eines so genannten ansteigenden Dreiecks ausgebildet. Dieses werde in der Regel nach oben aufgelöst.Neue Impulse könnten spätestens am 18.02.2021 erfolgen. Daimler lege an diesem Tag den Geschäftsbericht für das vierte Quartal vor.Die Daimler-Aktie befinde sich in einem technisch starken und gesunden Aufwärtstrend. Solange keine unerwartet schlechten Ereignisse den Markt erreichen würden, sollte die Aktie im Laufe der nächsten Wochen und Monate ihren Trend fortsetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.