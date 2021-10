Börsenplätze Daimler-Aktie:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (08.10.2021/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Daimler-Aktie habe in den letzten Wochen von den Abspaltungsplänen der Brummi- und Bus-Sparte profitiert. Positive Studien habe es zuletzt von Bernstein Research und dem Bankhaus Metzler gegeben. Auch technisch sehe die Aktie vielversprechend aus.Das Daimler-Papier habe sich zuletzt erfolgreich gegen die allgemeine Marktschwäche gewehrt. Vor allem die Aufspaltung des Konzerns habe für Fantasie gesorgt. Profi-Investoren würden davon ausgehen, dass die beiden Teile an der Börse getrennt mehr wert sein würden als gemeinsam. Warum auch nicht? Beide Sparten würden flexibler und agiler. Auch der Anstrich eines Gemischtwarenladen werde Daimler dadurch los. Kein Wunder also, dass die Aktie auch technisch gut aussehe."Erfolgreicher Test der der Schulter-Kopf-Schulter-Formation und bullischer Pullback bis knapp 78 Euro - so oder ähnlich lassen sich die letzten Wochen der Daimler-Aktie beschreiben. Nun steht die Aktie aber schon wieder am Scheideweg. Genau diese 78 Euro-Hürde muss zur Rückkehr in den übergeordneten Aufwärtstrend überwunden werden. Genau das könnte nun kurzfristig nicht so einfach werden. Es besteht zwar positives Momentum, allerdings steht der MACD kurz vor einem Verkaufssignal. Zudem zeigt sich die kurzfristige Slow-Stochastik neutral. So mit "steht und fällt" die kurz-, mittel- und auch langfristige Entwicklung mit dem "Nadelöhr" 78 Euro-Hürde", habe Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel gesagt.Das Papier ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.