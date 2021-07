Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (26.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autotitel lege wieder richtig los. Beflügelt durch die verkündete E-Strategie am Investorentag vergangenen Donnerstag sowie durch ein charttechnisches Kaufsignal habe die Daimler-Aktie wieder deutlich an Fahrt gewonnen.Seit November bewege sich der DAX-Titel innerhalb eines steilen Aufwärtskanals. Nachdem die Aktie am 7. Juni ein neues Mehrjahreshoch bei 80,41 Euro erreicht habe, sei es mit dem Höhenflug aber vorerst vorbei gewesen. Das Papier sei deutlich überhitzt gewesen und habe in der darauffolgenden Konsolidierung Dampf abgelassen.Letzte Woche habe sich die Lage dann kurzzeitig verschärft. Die Daimler-Aktie sei unter die Unterstützung an der 70-Euro-Marke gefallen. In Folge dieses Verkaufssignals habe das Papier daraufhin bis an die langfristige Trendlinie bei 68 Euro zurückgesetzt. Dort sei aber ein kräftiger Rebound geglückt und der Wert habe bis zum heutigen Montag rund zehn Prozent wieder gut gemacht.Nun notiere die Daimler-Aktie nahe der Hürde an der 50-Tage-Linie, die aktuell bei 75,93 Euro verlaufe. Könne der Titel das momentan hohe Momentum umsetzen und diese Hürde überwinden, sei der Widerstandsbereich bei 80 Euro in den Fokus gerückt. Hier verlaufe ein horizontaler Widerstand sowie die kurzfristige Trendlinie. Bei Kursen darüber dürfte die Rally der zurückliegenden Monate wieder aufgenommen werden.Timo Nützel von "Der Aktionär" rät Anlegern bei der Daimler-Aktie investiert zu bleiben. (Analyse vom 26.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link