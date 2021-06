ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (11.06.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler: Aktie könnte dreitägigen Rücksetzer beenden - AktiennewsDie Aktie von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) legt am Freitag um 0,45% auf 78,60 Euro zu, was dafür sprechen könnte, dass wir das Tief der jüngsten Korrektur bereits gesehen haben, so die Experten von XTB.Es könnte ein neuer Aufwärtsimpuls eingeleitet werden, nachdem die Käufer in den vergangenen beiden Tagen auf die Unterstützung bei 78,00 Euro reagiert hätten. Sollte der RSI den Aufwärtstrend durch einen Bruch über die 70er-Marke bestätigen, wäre mit mehr Momentum zu rechnen. Andererseits habe die Aktie seit dem Tief vom März 2020 um ca. 275% an Wert gewonnen, sodass grundsätzlich auch eine stärkere Korrektur angebracht wäre. Bisher gebe es jedoch keine Anzeichen für eine solche Bewegung. Anleger sollten in diesem Zusammenhang auf die Trendstruktur achten, sprich die Unterstützung bei 78,00 Euro und das Tief vom 31. Mai bei 76,00 Euro.Börsenplätze Daimler-Aktie:78,55 EUR +0,33% (11.06.2021, 10:06)XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:78,74 EUR +0,73% (11.06.2021, 09:52)