Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

73,66 EUR +3,05% (17.03.2021, 15:48)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

73,23 EUR +2,66% (17.03.2021, 15:33)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (18.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Nach einem leichten Durchhänger bei der Daimler-Aktie am Ende der letzten Woche klettere sie nun wieder weiter nach oben. Dabei dürfte sich der Wert im Rückenwind von Volkswagen befinden. Der Wolfsburger-Konzern habe nach seinem "Power Day" einen Höhenflug hingelegt. Daimler stehe nun vor einer neuen Kauf-Chance.Auch zuvor sei es bei der Daimler-Aktie richtig gut gelaufen. Wie bereits vermutet, habe sie Ende Februar die Unterstützungslinie am Zwischentief bei 64,12 Euro getestet. An dieser Marke sei es dann zu einem Rebound gekommen, woraufhin der Wert den Widerstand am Mehrjahreshoch bei 67,44 Euro geknackt habe.Bevor der Titel in der letzten Woche eine kurze Verschnaufpause eingelegt habe, habe er am 11. März ein neues Hoch bei 73,03 Euro markiert. Diese Hürde habe die Aktie während des heutigen Handelstags bereits knacken können. Schließe sie heute zudem über dieser Marke, wäre das ein starkes Kaufsignal. Ein anhaltender Anstieg sei dann recht wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: