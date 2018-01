Bilanzprognosen für 2018 und 2019



Die Umsätze könnten 2018 bei 168,79 Mrd. EUR und 2019 bei 172,94 Mrd. EUR liegen. Das EBIT könnte 2018 20,65 Mrd. EUR und 2019 21,39 Mrd. EUR betragen. Der Gewinn je Aktie könnte sich gemäß den Prognosen im Jahr 2018 auf 9,03 EUR und im Jahr 2019 auf 9,18 EUR beziffern. Die Dividende könnte 2018 bei 3,55 EUR und 2019 bei 3,61 EUR je Stammaktie liegen.



Der Cashflow könnte sich 2018 auf 15,09 EUR und 2019 auf 15,55 EUR belaufen. Das Nettovermögen je Aktie könnte sich 2018 bei 65,55 EUR und 2018 bei 71,11 EUR einpendeln. Für 2018 werde ein Nettogeldbestand in Höhe von 17,31 Mrd. EUR prognostiziert, für 2019 könnte er 18,04 Mrd. EUR betragen.



Die nächsten Berichte, Termine und Ausblick



Am 01.02.2018 finde die Jahrespressekonferenz mit der Bekanntgabe der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2017 statt und am 05.04.2018 die Hauptversammlung in Berlin. Den Quartalsbericht für das erste Quartal 2018 werde die Daimler AG am 26.04.2018 publizieren.



Die Konzernleitung habe bereits im Oktober letzten Jahres angekündigt, den Konzernumsatz und das Konzern-EBIT im Geschäftsjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich steigern zu können. Prognosen würden rund 163 Mrd. EUR Umsatz, rund 14,5 Mrd. EUR EBIT und einen Gewinn von 9,15 EUR je Aktie angeben.



Langfristige Chartanalyse der Daimler Aktie



Die Aktie der Daimler AG habe sich vom Jahr 2013 bis etwa April 2015 sehr gut entwickeln können. Aus dem Kursbereich von 45,00 Euro habe sich der Wert bis auf ein Hoch knapp vor der Widerstandsmarke von 100,00 Euro hocharbeiten können. Ausgehend von diesem Hoch habe eine Konsolidierungsphase eingesetzt, die ihr Tief nur knapp oberhalb von 50,00 Euro ausgebaut habe. Seit Mitte 2016 scheine sich erneut die Aufwärtsseite durchsetzen zu können und der Wert tendiere erneut im Kursbereich von rund 75,00 Euro. Prinzipiell sei zu beobachten gewesen, dass sich Aufwärts- wie auch Abwärtszyklen verhältnismäßig sauber verhalten hätten, was sich gegebenenfalls für trendfolgende Ansätze, auf etwas kleinerer Zeitebene, als interessant erwiesen hätte.



In den kommenden Wochen und Monate könnte der Wert seinen aktuellen Aufwärtstrend erfolgreich fortsetzen und Kursziele von 80,00 beziehungsweise 85,00 Euro wären als durchaus realistisch einzustufen. Für diesen grundlegenden Gedanken sollte die Aktie jedoch nicht mehr nennenswert unter die Kernunterstützung von 70,00 Euro fallen . Sollte dennoch ein Bruch des Unterstützungsniveaus von 70,00 Euro eintreten, wäre ein weiterer Rutsch in Richtung 65,00 Euro und folgend auch 60,00 Euro durchaus denkbar. Die Aufwärtsseite wäre in diesem Fall vorerst weniger interessant. (Analyse vom 29.01.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Daimler-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

74,92 EUR +0,15% (29.01.2018, 12:36)



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

74,92 EUR -0,15% (29.01.2018, 12:50)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (29.01.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Daimler AG sei einer der größten Anbieter von Premium-PKW und der weltweit größte Nutzfahrzeughersteller. Der Konzern vertreibe seine Fahrzeuge in beinahe allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika und Asien. Die Firmengeschichte - und gleichzeitig der Automobilbau - hätten im Jahr 1886 mit der ersten Motorkutsche von Gottlieb Daimler und dem Dreirad von Carl Benz ihren Anfang genommen.Im Jahr 2016 seien mit 282.488 Mitarbeitern 2.998.386 Fahrzeuge abgesetzt worden, davon 415.108 Lkw. Die Daimler AG habe ihren Sitz in Stuttgart und wird von CEO Dieter Zetsche geleitet.Geschäftsfelder und MarkenDie Daimler AG sei in die Geschäftsfelder Mercedes-Benz-Cars, Daimler-Trucks, Mercedes-Benz-Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services untergliedert. Mit einem Umsatzanteil von 89,284 Mrd. EUR und einem EBIT von 8,112 Mrd. EUR sei der Geschäftsbereich Mercedes-Benz Cars mit den Marken Mercedes-Benz, AMG, Maybach, Smart, Mercedes ME sowie EQ und insgesamt 2,2 Mio. verkauften Autos klar die Nummer eins im Konzern.Im Truck- und Bus-Geschäft habe man neben Mercedes-Benz mit den Marken Freightliner, Fuso, BharatBenz, Thomas Built Buses, Western Star und Setra das globale Produktportfolio erweitert. Dem Segment Daimler Financial Services seien zudem die Geschäftsbereiche von Car2Go, myTaxi und moovel untergeordnet.Der Erfinder des Automobils erfindet sich stetig neuVernetztes Fahren, autonomes Fahren, E-Mobilität und moderne Mobilitäts- und Servicekonzepte würden zur Zukunft des Automobils gehören und seien wichtige Themen im automobilen Wandel. Die Konzepte würden sich dabei nicht nur auf den PKW beschränken, sondern würden auch Vans und Pickups, LKW und Busse bis hin zu Zustelldrohen umfassen.Bei Daimler bekämen die Zukunftsfelder bereits Namen wie connected, autonomous, shared & services und electric. Sie würden konzernweit mit der Abkürzung CASE geführt. Die Daimler AG habe 2016 rund 7,6 Mrd. EUR für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Da dürfe man zukünftig noch viel erwarten.Die Zukunft ist bereits auf der StraßeDie neue Mercedes-Benz E-Klasse halte bereits selbstständig den richtigen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und fahre teilautomatisiert auf Autobahnen, Landstraßen und in der Stadt. Sicherheits-Features würden den Fahrer zudem beim Spurwechsel, bei Ausweichmanövern und beim Bremsen unterstützen. Zudem könne man die E-Klasse von außen via Smartphone parken. Übrigens: Auch eine weitere Zukunftsidee sei mit Daimler weltweit auf den Straßen kräftig ins Rollen gekommen, nämlich das Carsharing. Mittlerweile hat Car2Go mehr als 2,2 Millionen Kunden.Die Daimler-Aktie sei eine globale Namensaktie - man könne sie weltweit an den Börsen handeln. Sie sei an der Frankfurter und Stuttgarter Wertpapierbörse notiert und unter anderem Mitglied im DAX und EURO STOXX 50 . Insgesamt seien zum Stichtag am 31.12.2016 1,069 Mrd. Aktien ausstehend gewesen.Der größte Aktionär sei mit einem Anteil von 6,80 Prozent die Kuwait Investment Authority. Auf den weiteren Plätzen würden mit 5,83 BlackRock, mit 3,10 Prozent Renault-Nissan, mit 3,01 Prozent Harris Associates und mit 2,99 Prozent die Norges Bank folgen.Der Markt bewerte den Konzern derzeit mit 79,59 Mrd. USD. Die Aktie habe in den letzten 52 Wochen 76,48 EUR im Hoch und 59,01 EUR im Tief gekostet. In den letzten fünf Jahren habe sie eine Performance von rund 74 Prozent erzielt und sei damit im Vergleich zum DAX, der mit rund 73 Prozent im Vergleichszeitraum zugelegt habe, noch ganz knapp ein Outperformer.Aktuelle AnalysenDie Analysten von Barclays, Berenberg, Bernstein, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, DZ BANK, equinet, Exane BNP, Goldman Sachs, HSBC, Independent Research, Jefferies, JPMorgan, Kepler Cheuvreux, Macquarie, Morgan Stanley, NORD LB, Société Générale, S&P Global, UBS und Warburg Research hätten seit dem zweiten Quartal 2017 Studien zur Aktie gefertigt.Von den 21 Analysen mit einer Kurszielangabe (die Analysten der Deutschen Bank und von Barclays hätten kein Kursziel angegeben) liege das tiefste Kursziel bei 51,00 EUR (Jefferies vom 29.08.2017) und das höchste bei 90,00 EUR (Commerzbank vom 26.04.2017 und Goldman Sachs vom 08.12.2017). Das Durchschnittskursziel liege bei 74,71 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 74,39 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Fundamentaldaten 2016 - Das beste Jahr der 130-jährigen FirmengeschichteBei der Daimler AG bilanziere man jeweils zum 31.12. nach IFRS in Euro (EUR). Der Konzern habe für 2016 einen Gesamtumsatz in Höhe von 153,261 Mrd. EUR ausgewiesen. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen habe bei 12,902 Mrd. EUR gelegen. Der Konzern habe ein Beteiligungsergebnis in Höhe von 502,0 Mio. EUR erzielt und ein Zinsergebnis mit einem Minus von 316,0 Mio. EUR ausgewiesen. Das Konzernergebnis sei in Höhe von 8,784 Mrd. EUR festgestellt worden. Das Ergebnis je Aktie habe 7,97 EUR betragen.Die Dividende des Jahres 2016 sei mit einer Höhe von 3,25 EUR je Stammaktie ausgeschüttet worden. Die Ausschüttungssumme habe 3,477 Mrd. EUR betragen. Der Konzern habe liquide Mittel in Höhe von 11,0 Mrd. EUR, ein wirtschaftliches Eigenkapital in Höhe von 58,0 Mrd. EUR und Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 185,0 Mrd. EUR ausgewiesen. Das gezeichnete Kapital sei mit 3,070 Mrd. EUR angegeben worden. Insgesamt habe sich daraus die Bilanzsumme in Höhe von 243,0 Mrd. EUR ergeben. Die Eigenkapitalquote habe bei 24,3 Prozent gelegen.Das Unternehmen habe im Geschäftsbericht eine Mitarbeiterzahl von 282.488 ausgewiesen.