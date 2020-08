Kursziel

Daimler-Aktie

(EUR) Rating

Daimler-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 48,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 27.07.2020 50,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 26.07.2020 45,00 Equal Weight Barclays Erwann Dagorne 24.07.2020 41,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 24.07.2020 40,00 Neutral Oddo BHF Michael Foundoukidis 24.07.2020 38,00 Hold Kepler Cheuvreux Michael Raab 23.07.2020 48,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 23.07.2020 47,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 23.07.2020 38,00 Halten Nord LB Frank Schwope 23.07.2020 35,00 Sell Goldman Sachs George Galliers 23.07.2020

Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

37,535 EUR +0,77% (03.08.2020, 08:21)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

37,40 EUR -3,11% (31.07.2020)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (03.08.2020/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 50,00 oder 35,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Daimler-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Daimler AG hat am 23.07.2020 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 23. Juli zu entnehmen ist, stürze die Corona-Krise den Autobauer tief in die roten Zahlen. In Q2 habe der Konzern wie erwartet auch unter dem Strich ein dickes Minus eingefahren. Der auf die Aktionäre entfallende Verlust habe bei rund zwei Mrd. Euro gelegen. Er sei damit sogar noch deutlich größer gewesen als vor einem Jahr, als Daimler wegen milliardenschwerer Rückstellungen für die Dieselaffäre und Airbag-Rückrufen vorübergehend in die Miesen gerutscht sei. Auch der Umsatz sei deutlich um 29% auf 30,2 Mrd. Euro zurückgegangen.Infolge des Stillstands in vielen Werken und Autohäusern habe die Stammmarke Mercedes-Benz in Q2 mit insgesamt 457.711 Autos weltweit 20,2% weniger Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert als ein Jahr zuvor. Konzernweit sei der Absatz um 34% auf rund 541.800 Pkw und Nutzfahrzeuge geschrumpft.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Daimler-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Deutschen Bank, Harald Hendrikse, in einer Analyse vom 26.07.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat Daimler nach einem Gespräch mit dem Finanzvorstand von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 35,00 auf 50,00 Euro angehoben. Der Analyst habe sich beeindruckt von der Entwicklung der Barmittel und des Kostenmanagements gezeigt. Die Marktreaktionen nach der jüngsten Investorenveranstaltung seien noch positiver gewesen als zuvor. Die Dynamik ziehe möglicherweise mit der Umstrukturierung und den Strategie-Ankündigungen im zweiten Halbjahr weiter an.Die niedrigste Kursprognose für die Daimler-Aktie kommt von Goldman Sachs. Analyst George Galliers hat das "sell"-Votum am 23.07.2020 bestätigt. Das Kursziel wurde bei 35,00 Euro belassen. Galliers habe die starken Kostensenkungen des Autobauers betont. Der Ausblick schaffe Vertrauen, doch die Bewertung sei noch immer hoch, so der Analyst.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Daimler-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Daimler-Aktie: