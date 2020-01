Börsenplätze Dätwyler-Aktie:



Kurzprofil Dätwyler Holding AG:



Die Dätwyler Holding AG (ISIN: CH0030486770, WKN: A0MVC2, Ticker-Symbol: 31D1, SIX Symbol: DAE) ist ein global tätiger industrieller Zulieferer und Distributor technischer und elektronischer Komponenten. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in Technische Komponenten und Sealing Solutions gegliedert. Die Dätwyler Gruppe ist mit mehr als 50 operativen Gesellschaften in über 100 Ländern international aktiv. Der Konzern hat seinen Hauptsitz in Altdorf, Schweiz. (10.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Dätwyler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Dätwyler Holding AG (ISIN: CH0030486770, WKN: A0MVC2, Ticker-Symbol: 31D1, SIX Symbol: DAE) von "buy" auf "hold" herab.Vor allem gute Nachrichten: Dätwyler habe deutlich gemacht, dass man sich ausschließlich auf das rentabel wachsende Sealing-Geschäft konzentrieren und aus dem Vertrieb von elektronischen Komponenten aussteigen werde. Die Nachricht sei etwas früher als erwartet gekommen, und der erwartete TechCo-Verkaufspreis liege insgesamt im Bereich der Analystenerwartungen. Basierend auf ihrer technischen Kompetenz werde die Sealing-Sparte agiler und mehr markt- und kundenorientiert.Konzentration auf die starke Sealing-Sparte: Lichvar schätze die solide Erfolgsbilanz und die zukünftigen Chancen für profitables Wachstum. Entscheidend dafür sei die Health-Care-Sparte, die gut positioniert sei, um den Marktführer in einem wachsenden, hoch rentablen Markt herauszufordern. Im Automotive-Bereich könne das Unternehmen seine Aussichten verbessern und in den Markt für Elektrofahrzeuge vordringen. Oil & Gas erhole sich zurzeit; eine mögliche neue, auf KI beruhende Revolution könnte aus Sicht des Analysten die Produktion und die Investitionen in die Höhe treiben. Nespresso sei ein robustes, moderat wachsendes Geschäft mit überdurchschnittlichen Margen. Die langfristigen Aussichten würden trotz der vorübergehend langsameren Dynamik solide erscheinen.Veräußerungsverlust: Er habe keine Folgen für die Liquidität/liquide Mittel und Eigenkapital würden im GJ19 auf einem soliden Niveau (55%) bleiben.Aktuell vermissen wir kurzfristige Impulse, weshalb wir die Dätwyler-Aktie auf "hold" herabstufen, so Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research. Das Kursziel werde von CHF 190 auf CHF 200 erhöht. (Analyse vom 10.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link