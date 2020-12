Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

33,60 EUR -1,65% (11.12.2020, 13:59)



XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

33,575 EUR -1,21% (11.12.2020, 13:46)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol Deutschland DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol Deutschland: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mrd. Euro (Stand: 30. September 2020). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.400 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (11.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin von "Der Aktionär" ist die Aktie des Vermögensverwalters DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol Deutschland: DWS) weiterhin ein Basisinvestment für konservative Anleger.Die DWS Group gehöre zu den wenigen Finanzkonzernen, die dieses Jahr eine Dividende gezahlt hätten. Das sei problemlos möglich gewesen, da die Firma keine Bank, sondern ein Vermögensverwalter sei. Für die hätten die Ausschüttungsempfehlungen der EZB nicht gegolten. Im kommenden Jahr wolle DWS-CEO Asoka Wöhrmann nun richtig angreifen.Die DWS habe sich am Mittwoch ebenfalls auf dem Investorentag der Deutschen Bank präsentiert, da das Geldhaus mit rund 80 Prozent immer noch den Großteil an dem Vermögensverwalter halte. Dabei habe Wöhrmann gesagt: "DWS ist nun gut vorbereitet und wir schauen uns um". Das gelte sowohl für ergänzende Zukäufe als auch für große, transformierende Übernahmen. Wichtig sei, dass die Firmenkulturen zusammenpassten, habe Wöhrmann gesagt. Daran seien in den vergangenen Jahren viele Fusionen gescheitert. Das berichte die Nachrichtenagentur Reuters.Die DWS solle in den kommenden Jahren weiter zu einem führenden Player in Europa ausgebaut werden. Mit der weltweiten Nummer Eins, BlackRock, könne man zwar bei weitem nicht mithalten. Allerdings setze Wöhrmann einzelne Akzente, die vielversprechend seien. So solle beispielsweise das Geschäft mit ESG-Produkten ausgeweitet werden. An den Managementzielen halte der Vorstand zudem fest: Die bereinigte Kosten-Ertrags-Quote solle 2021 unter 65 Prozent bleiben und das Wachstum bei den Nettomittelzuflüssen solle sich auf drei bis fünf Prozent belaufen.Die DWS-Aktie hat zuletzt wieder Boden gutgemacht, sie bleibt ein Basisinvestment für konservative Anleger, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Wer investiert sei, bleibe dabei und beachte den Stopp bei 28,00 Euro. (Analyse vom 11.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze DWS-Aktie: