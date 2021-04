NASDAQ-Aktienkurs DISH Network-Aktie:

Kurzprofil DISH Network:



DISH Network (ISIN: US25470M1099, WKN: A0NBN0, Ticker-Symbol: EOT, NASDAQ-Symbol: DISH) mit Sitz in Englewood, Colorado, ist die zweitgrößte amerikanische digitale Plattform, die seit März 1996 in Betrieb ist. Die Plattform wurde als Service von EchoStar erstellt und ist jetzt ein unabhängiges Unternehmen, das an der NASDAQ notiert ist. (22.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DISH Network-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von DISH Network (ISIN: US25470M1099, WKN: A0NBN0, Ticker-Symbol: EOT, NASDAQ-Symbol: DISH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die DISH Network-Aktie habe gestern 11% gewonnen und ein neues Hoch erreicht. Man habe einen Deal mit Amazon Web Services zum Aufbau eines 5G-Netzwerks in Las Vegas geschlossen. Das könnte die Zukunft sein: Nicht über Rechenzentren, sondern über die Cloud zu gehen. Das komme bei den Anlegern sehr gut an. Die DISH Network-Aktie habe ein neues starkes Kaufsignal generiert, nachdem sie sich fast ein Jahr mehr oder weniger seitwärts bewegt habe. Anleger sollen die DISH Network-Aktie auf die Watchlist legen und vielleicht einen Rücksetzer mal abwarten, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze DISH Network-Aktie:Tradegate-Aktienkurs DISH Network-Aktie:33,985 EUR -0,06% (22.04.2021, 12:38)