Kurzprofil DIC Asset AG:



Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.



Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.



Im Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (06.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) unter die Lupe.Die DIC Asset habe mit der angeschlagenen Kaufhauskette Galeria Kaufhof GmbH zwei Mietverträge verlängert und gleichzeitig die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr in vollem Umfang bestätigt. Für die Aktie könnte nach einer längeren Konsolidierung der Sprung in höhere Kurssphären bevorstehen.Wie das Immobilienunternehmen am Freitag mitgeteilt habe, seien für die Kaufhof-Standorte Chemnitz und Leverkusen die durchschnittliche Laufzeit der Mietverträge bei neuen vertraglichen Konditionen auf über 13 Jahre verlängert worden. Das Mietverhältnis für den dritten Kaufhof-Standort in Bremen werde hingegen wahrscheinlich im Laufe des zweiten Halbjahres gekündigt. Die drei Immobilien hätten derzeit einen Marktwertanteil von rund 1,5 Prozent am DIC-Immobilienportfolio in Höhe von 8,4 Milliarden Euro.Die Weiterführung der Standorte der beiden Standorte Chemnitz und Leverkusen habe lange auf der Kippe gestanden. Die Warenhauskette habe zeitweise alle drei schließen wollen. Am Standort Bremen befinde sich die Gesellschaft bereits in Planung für Nachnutzungskonzepte.Die DIC Asset habe im April wegen der Corona-Pandemie den Ausblick für 2020 angepasst. Dieser werde noch einmal in vollem Umfang bestätigt.Schafft es DIC Asset interessante Nachnutzungskonzepte auf den Weg zu bringen, besteht in der Aktie aber noch weiteres Potenzial, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DIC Asset-Aktie: