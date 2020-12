ISIN DIC Asset-Aktie:

DE000A1X3XX4



WKN DIC Asset-Aktie:

A1X3XX



Ticker-Symbol DIC Asset-Aktie:

DIC



Kurzprofil DIC Asset AG:



Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.



Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.



Im Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (21.12.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) unter die Lupe.Der Spezialist für Gewerbeimmobilien lasse sich auch von der Corona-Pandemie nicht in die Defensive drängen. Nachdem die Frankfurter schon Anfang Dezember ihr Ankaufvolumen in 2020 auf 1,2 Mrd. Euro und damit über die Zielspanne von 0,7 bis 1,1 Mrd. Euro geschraubt hätten, sei nun der Kauf von drei weiteren Immobilien für das institutionelle Portfolio im Wert von 176 Mio. Euro bekannt gegeben worden. Während die Börse DIC Asset immer noch als Verlierer der Corona-Krise einstufe, würden die Frankfurter die Marktlage konsequent zum Portfolioausbau und damit zur Stärkung der Ertragsbasis nutzen.Die günstige DIC Asset-Aktie bleibt ein Kauf, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 20,00 Euro. (Ausgabe 50 vom 19.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:12,50 EUR -1,26% (21.12.2020, 12:33)Tradegate-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:12,44 EUR -3,27% (21.12.2020, 12:37)