Kurzprofil DIC Asset AG:



Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.



Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.



Im Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (14.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) unter die Lupe.Die Immobiliengesellschaft spüre trotz Corona einen Trend hin zu Mietvertragsverlängerungen. In zwei Objekten des Eigenbestands habe DIC Asset zwei Verträge über insgesamt rund 25.900 qm, teilweise auch zu höheren Konditionen erneuert. Die Nachrichten würden zur rechten Zeit kommen, denn es gebe immer mehr kritische Stimmen.Laut Angaben des Immobilienunternehmens werde dieser Trend u.a. "bedingt durch die gesunkene Neigung zu Unternehmensumzügen während der Covid-19-Pandemie". Speziell in diesem Fall seien die beiden Abschlüsse "ein weiterer starker Beweis der Effizienz und Tatkraft" des DIC-Vermietungsteams, kommentiere Joachim von Bredow, Geschäftsführer der DIC Onsite GmbH, der Immobilienmanagement-Tochtergesellschaft der DIC Asset AG.Vor Kurzem erst habe die DIC zwei Verträge mit der angeschlagenen Kaufhauskette Galeria Kaufhof verlängert. Ungeachtet dessen dürfte das Umfeld für das Immobilienunternehmen schwierig bleiben, denn Insolvenzen, der Trend zum Homeoffice und die Krise des Einzelhandels würden Mieten und Preise unter Druck setzen.Die Prognosen für die Büroimmobilienmärkte seien teilweise sehr unterschiedlich. Manche Studien sähen nach einer kurzen Delle eine schnelle Erholung kommen. Andere wiederum würden mit massiven Miet- und Preisrückgängen rechnen.Investierte Anleger sollten bei der DIC Asset-Aktie mit Stopp von 10,00 Euro an Bord bleiben, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link