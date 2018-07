Börsenplätze DIC Asset-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

9,91 EUR +0,92% (30.07.2018, 13:44)



Tradegate-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

9,92 EUR +0,81% (30.07.2018, 12:36)



ISIN DIC Asset-Aktie:

DE000A1X3XX4



WKN DIC Asset-Aktie:

A1X3XX



Ticker-Symbol DIC Asset-Aktie:

DIC



Kurzprofil DIC Asset AG:



Die 2002 etablierte DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Die Investitionsstrategie der DIC Asset zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten, ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios.



Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf 216 Objekte mit einem Marktwert von 3,2 Mrd. EUR. Das Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das "Commercial Portfolio" (1,7 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment "Co-Investments" (1,5 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen (anteilig 1,2 Mrd. Euro), Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams an sechs Standorten an regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA -Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (30.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - DIC Asset: 5 Mrd. Grenze geknackt - AktienanalyseDer Frankfurter Immobilienkonzern DIC Asset (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) hat heute früh Zahlen zum abgelaufenen Quartal herausgebracht und mit starken Daten gepunktet, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Technisch sehe es innerhalb des bestehenden Abwärtstrendkanals dabei immer besser aus und biete gute Handelsmöglichkeiten auf der Oberseite.Die DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main sei 2002 etabliert worden und befasse sich ausschließlich mit Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Eigene Immobilienmanagement-Teams in sechs Niederlassungen an regionalen Portfolio-Schwerpunkten würden die Mieter direkt betreuen. Seit Juni 2006 sei der Konzern im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.Die DIC Asset AG habe nach Zahlenvorlage auch im ersten Halbjahr 2018 weiter stark wachsen können. Das Konzernergebnis sei in der ersten Jahreshälfte 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 Prozent auf 23,9 Mio. Euro gestiegen, nach zuvor 20,0 Mio. Euro. Solide Erträge aus dem operativen Geschäft und die Dividendeneinnahmen aus der strategischen Beteiligung an der TLG Immobilien AG hätten den FFO um 7 Prozent auf 32,0 Mio. Euro getrieben, gegenüber dem Vorjahresergebnis 2017 von 29,8 Mio. Euro.Die entscheidende Hürde und zugleich Nackenlinie sei im Bereich von rund 10,00 Euro angesiedelt. Erst wenn dieser Widerstand nachhaltig und mindestens per Tagesschlusskurs die geknackt werden könne, dürfte die inverse SKS-Formation volle Gültigkeit behalten und Kurspotenzial zunächst bis 10,40 Euro freisetzen. Die gesamte Umsetzung der Trendwendeformation könne sogar Aufwärtspotenzial bis 11,12 Euro und somit an die Jahreshochs freisetzen.Verbleite das Wertpapier von DIC Asset trotz der heutigen Kurszuwächse unterhalb von 10,00 Euro, würden kurzfristig Rücksetzer zunächst auf die untergeordnete Unterstützung um 9,75 Euro drohen. Darunter sollte das Niveau der rechten Schulter bei 9,43 Euro angesteuert werden. Sämtliche Kursnotierungen darunter würden die potenzielle Trendwendeformation sichtlich in Gefahr bringen und möglicherweise Kursverluste sogar auf die Jahrestiefs von 8,97 Euro hervorrufen. (Analyse vom 30.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link