Unternehmensnachrichten



Der neue Stamm des Coronavirus beginne die Handelsströme zu stören. DHL, die Tochtergesellschaft der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF), habe angekündigt, dass sie die Paketzustellung nach Großbritannien aufgrund neu auferlegter Beschränkungen vorübergehend einstellen werde. Ein ähnlicher Schritt sei von der Royal Mail, dem britischen Postdienstleister, in Bezug auf Pakete, die auf das europäische Festland versandt würden, unternommen worden.



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe eine Einigung mit der Gewerkschaft im Bereich MAN Energy Solutions erzielt. Der Pakt sehe eine Restrukturierung und deutliche Kostensenkungen bis 2023 vor. Das Unternehmen habe signalisiert, dass es plane, die Einheit für mindestens vier Jahre zu behalten, nachdem es darum gekämpft habe, sie in 2019 und Anfang 2020 zu verkaufen.



easyJet (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) habe beschlossen, die Flugzeugauslieferungen von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) zu verschieben. Die britische Low-Cost-Airline werde im Jahr 2021 keine Airbus-Jets übernehmen, während 22 Flugzeuge, deren Auslieferung für den Zeitraum von 2022 bis 2024 geplant gewesen sei, auf 2027 bis 2028 verschoben worden seien. (22.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte erholen sich am Dienstag nach den gestrigen Kursverlusten, so die Experten von XTB.Wichtige Indices aus Europa würden über 1% höher notieren. Der britische FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) sei ein Nachzügler, da er nur um 0,4% zulege. Das US-Konjunkturpaket sei vom US-Kongress verabschiedet worden und warte nun auf die Unterschrift von Präsident Trump. In der europäischen Politik sei die Situation unverändert - ein Brexit-Deal sei nicht erreicht worden und die EU habe das letzte Kompromissangebot des Vereinigten Königreichs zur Fischerei abgelehnt.