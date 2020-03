Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



Börsenplätze DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

17,00 EUR +3,03% (20.03.2020, 11:17)



Tradegate-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

17,028 EUR +4,08% (20.03.2020, 11:03)



ISIN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DE000A2NBVD5



WKN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

A2NBVD



Ticker-Symbol DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DFV



Kurzprofil DFV Deutsche Familienversicherung AG:



Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV), das erste börsennotierte Insurtech-Unternehmen Europas, wurde 2007 als Versicherungs-Start-up mit dem Ziel gegründet, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.Vernünftig"). Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist für ihre vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen bekannt. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de. (20.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DFV Deutsche Familienversicherung-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic und Marcus Silbe, Analysten von FMR Research, bestätigen die Kaufempfehlung für die Aktie der DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV).DFV habe gestern den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Die gebuchten Bruttobeiträge seien um 36,7% auf 90,9 Mio. Euro (FMRe: 90,8 Mio. Euro) gestiegen. Das überproportionale Wachstum der verdienten Nettobeiträge von 50,8% auf 54,4 Mio. Euro (FMRe: 45,4 Mio. Euro) habe aufgrund des unerwartet niedrigen Anteils der Rückversicherer an den gebuchten Bruttoprämien deutlich über den Analysten-Erwartungen (2019: 39,7%; FMRe: 50,0%) gelegen.Unter Berücksichtigung von Erträgen (+3,4 Mio. Euro), die im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Finanzanlagen (2019: 121,7 Millionen EUR; +35,2%) erzielt worden seien, hätten die Gesamterträge 58,4 Mio. Euro (FMRe: 47,3 Mio. Euro) erreicht, ein Niveau, das die Analysten erst für das laufende Geschäftsjahr 2020e erwartet hätten. Das EBIT habe -5,2 Mio. Euro erreicht und sei damit niedriger gewesen als ursprünglich erwartet (FMRe: -4,5 Mio. Euro).Der starke Anstieg der Gesamterträge im Jahr 2019 sei in erster Linie auf die Entscheidung zurückzuführen, mehr versicherungsmathematische Geschäftsrisiken einzugehen. Die Analysten würden jedoch argumentieren, dass der Anteil der Rückversicherer an den gebuchten Bruttoprämien im Jahr 2020e wieder auf ein Niveau deutlich über 40% (FMRe: 50,0%) zurückkehren werde, um das avisierte Unternehmenswachstum mit der regulatorischen Risikotragfähigkeit in Einklang zu bringen. Folglich würden die Analysten für 2020e für die Gesamterträge (FMRe: 58,8 Mio. Euro) trotz eines anhaltenden Wachstums der gebuchten Bruttoprämien nur einen geringfügigen Anstieg gegenüber dem Vorjahr erwarten. DFV peile für 2020e eine Steigerung der gebuchten Bruttoprämien um 30% (FMRe: +25,3%; 113,9 Mio. Euro) an.Die DFV plane im laufenden Geschäftsjahr, 55 neue Mitarbeiter einzustellen. Grund hierfür sei der geplante Start der Pflegezusatzversicherung in H2/21e. Die Personalkosten dürften demnach von 9,5 Mio. Euro in 2019 auf rund 13,0 Mio. Euro in 2020e ansteigen. DFV rechne für 2020e mit einem EBIT zwischen -9 und -11 Mio. Euro (FMRe: -9,5 Mio. Euro). Das aktualisierte DCF-Modell weise einen fairen Wert von 22,50 Euro pro Aktie aus (vorher: 18,00 Euro). Die Peer Group-Analyse zeige einen fairen Wert von 28,13 Euro pro Aktie an (vorher: 25,71 Euro). Die Analysten würden beide Wertindikatoren gleichgewichten und aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten durch die Coronavirus-Krise einen Risikoabschlag von 15% annehmen. Ihr Kursziel würden sie bei 22,00 EUR pro Aktie belassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.