Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;

(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

10,80 EUR (16.04.2019)



Tradegate-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

10,90 EUR (16.04.2019)



ISIN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DE000A2NBVD5



WKN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

A2NBVD



Ticker-Symbol DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DFV



Kurzprofil DFV Deutsche Familienversicherung AG:



Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV), das erste börsennotierte Insurtech-Unternehmen Europas, wurde 2007 als Versicherungs-Start-up mit dem Ziel gegründet, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.Vernünftig"). Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist für ihre vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen bekannt. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de. (17.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DFV Deutsche Familienversicherung-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic und Marcus Silbe, Analysten von FMR Research, bestätigen die Kaufempfehlung für die Aktie der DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV).Vergangenen Donnerstag (11. April) habe DFV den Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht. Während das Segment der Kranken- und Pflegezusatzversicherungen sowohl bei den gebuchten Bruttobeiträgen (+15,8%) als auch der Anzahl der Versicherungsverträge (+9,7%) weiter zugelegt habe, sei das Segment Schaden- und Unfallversicherungen geschrumpft. Neben der Entscheidung die Mitversicherungsbeteiligung an einem Wohngebäudeportfolio zu beenden, habe auch der vom DFV-Management bewusst gesteuerte Abbau der Technischen Versicherung (Elektronik) sowohl den Anstieg der gebuchten Bruttobeiträge als auch den Gesamtvertragsbestand auf Konzern-Ebene gedrückt.Erfreulicherweise habe der damit einhergehende Rückgang der gebuchten Konzern-Bruttobeiträge (-5,8%) durch die überproportionale Reduktion des Rückversicherungsanteils (als Folge des Exits bei Wohngebäudeversicherungen) überkompensiert werden können, sodass ein deutlicher Anstieg bei den verdienten Nettobeiträgen um 14,3% auf 36,1 Mio. EUR realisiert worden sei (FMRe: 36,4 Mio. EUR).Deutlich negativer als erwartet sei das EBIT ausgefallen. Die Analysten hätten mit einem Verlust von -0,8 Mio. EUR gerechnet. Tatsächlich habe das Unternehmen ein EBIT von -4,1 Mio. EUR realisiert. Kursverluste bei Aktienpositionen hätten das EBIT mit -2,3 Mio. EUR belastet. Aber auch die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb hätten mit 14,5 Mio. EUR höher gelegen als von den Analysten erwartet (FMRe: 12,1 Mio. EUR).Aufgrund der mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts präzisierten Unternehmensprognose, hätten die Analysten ihre Schätzungen und das Bewertungsmodell entsprechend angepasst. Während das DFV-Management nach wie vor an der Wachstumsstory festhalte und 2019e die Gewinnung von 100.000 Neukunden anpeile (Stand Q1: 30.000 gewonnene Neukunden), falle das erwartete Vorsteuerergebnis für 2019e in einer Bandbreite zwischen -9 und -11 Mio. EUR jetzt deutlich negativ aus. Gewinne sollten nun erst 2021e erreicht werden.Enid Omerovic und Marcus Silbe, Analysten von FMR Research, bestätigen ihre "kaufen"-Empfehlung mit Kursziel 15,00 EUR je Aktie für die DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie. Ihr Kursziel sei an das Erreichen der Wachstumsziele und keine neuerliche Anpassung der Guidance geknüpft. (Analyse vom 17.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.