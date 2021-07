Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

6,885 EUR +0,95% (01.07.2021, 12:21)



Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

6,905 EUR +1,17% (01.07.2021, 11:41)



ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEUZF



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (01.07.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DEUTZ zurück auf Wachstumskurs - AktienanalyseDie Corona-Krise hat DEUTZ (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) 2020 tief in die roten Zahlen gedrückt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Inzwischen spüre aber auch der Motorenhersteller wieder Wind unter den Flügeln. DEUTZ sei zurück auf Wachstumskurs, so CEO Frank Hiller. "Und auch wenn uns die Corona-Pandemie noch eine gewisse Zeit lang begleiten wird, gehen wir davon aus, dass die Investitionsbereitschaft in allen wesentlichen Anwendungsbereichen weiter anziehen wird." Im ersten Quartal sei der Auftragseingang um knapp ein Drittel gestiegen. Der Umsatz habe leicht um ein Prozent zugelegt. Auch operativ sei es für den SDAX-Konzern wieder besser gelaufen. Das EBIT vor Sondereffekten habe bei 800.000 Euro gelegen, nach einem Verlust von knapp zwölf Mio. Euro im Vorjahresquartal. Dazu beigetragen habe auch ein zügig aufgesetztes Umbauprogramm. Bis Ende 2021 sollten sich die Einsparungen auf 55 Mio. Euro summieren.Aber auch aus den USA, wo das Geschäft besonders stark eingebrochen sei, würden gute Nachrichten kommen. Die Nachfrage kehre sehr schnell zurück, habe der neue Finanzvorstand Sebastian Schulte der "Börsen-Zeitung" gesagt. Große Stücke setze DEUTZ zudem auf China. Im Joint Venture mit dem Baumaschinenproduzenten Sany plane der Konzern, die Produktion in vier bis fünf Jahren auf 200.000 Motoren hochzufahren - nach Stückzahl mehr, als DEUTZ bislang insgesamt herstelle. Die Expansion in Asien liege sowohl vom Zeitplan als auch vom Budget her im Plan, so Schulte. Auch Akquisitionen seien wieder ein Thema. Kleinere Zukäufe seien noch in diesem Jahr möglich, habe der Manager gesagt.Unterdessen gönnt sich die DEUTZ-Aktie nach den starken Kursgewinnen in den vergangenen Monaten eine wohlverdiente Auszeit - Zeit für Seitwärtsinvestments, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 25/2021)Börsenplätze DEUTZ-Aktie: