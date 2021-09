Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

7,805 EUR +0,52% (23.09.2021, 11:13)



Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

7,795 EUR +0,52% (23.09.2021, 11:25)



ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEUZF



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (23.09.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DEUTZ: Der Motorenhersteller wird optimistischer - AktienanalyseDer Motorenhersteller DEUTZ (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) hat sich angesichts prall gefüllter Auftragsbücher höhere Jahresziele gesetzt - und damit der ohnehin gut gelaufenen Aktie weiter Beine gemacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Im Gesamtjahr könnten zwischen 155.000 und 170.000 Motoren abgesetzt werden, habe das Unternehmen mitgeteilt. Bislang sei das Management im besten Fall von 155.000 Stück ausgegangen. Der Umsatz solle daher von knapp 1,3 Mrd. im Vorjahr auf 1,6 bis 1,7 Mrd. Euro steigen - zuvor hätten 1,5 bis 1,6 Mrd. Euro auf dem Plan gestanden.Auch für die EBIT-Rendite werde DEUTZ optimistischer - hier erwarte der Konzern mit 2,0 bis 3,0 Prozent nun jeweils einen Prozentpunkt mehr als bislang. Zudem gehe DEUTZ wegen der guten Geschäftsentwicklung und der bereits umgesetzten Sparmaßnahmen inzwischen von einem ausgeglichenen freien Mittelfluss im Gesamtjahr aus. Zuvor habe der Konzern noch mit einem Abfluss im niedrigen zweistelligen Millionenbereich gerechnet.Hans-Joachim Heimbürger von Kepler Cheuvreux habe sich vor allem von der Ergebnisprognose beeindruckt gezeigt. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne liege 30 Prozent über den Markterwartungen, so der Experte. Er rate daher unverändert zum Kauf der Aktie. Auch Jorge Gonzalez Sadornil von Hauck & Aufhäuser sehe sich in seiner Kaufempfehlung bestätigt. Die neuen Ziele beseitigten alle Zweifel für 2021, so der Analyst anlässlich des optimistischeren Ausblicks. (Ausgabe 37/2021)Börsenplätze DEUTZ-Aktie: