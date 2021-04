Das die Analyse erstellende Unternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen hat mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung der Anlageempfehlung getroffen.



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (27.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von Analyst Andreas Pläsier von Warburg Research:Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).DEFAMA habe den Erwerb des HanseCenters in Gardelegen (Sachsen-Anhalt) im Rahmen einer Zwangsversteigerung bekannt gegeben. Gardelegen liege 70 km nördlich von Magdeburg und habe knapp 15.000 Einwohner.DEFAMA habe EUR 8 Mio. für eine vermietbare Fläche von 16.000 qm (EUR 500/qm) gezahlt. Ankermieter sei Kaufland. Weitere Mieter seien ACTION (Non-Food-Discounter), Woolworth, AWG, Deichmann und Takko. Ergänzt werde diese Mietergruppe durch kleinere Mieter wie Apotheken und kleinere Einzelhändler.Bereits vor der Zwangsversteigerung habe das Management intensive Gespräche mit potenziellen Mietern geführt, da das Objekt fünf freie Flächen (von insgesamt 18) umfasse. Infolgedessen rechne das Unternehmen damit, den Leerstand innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate zu reduzieren, was für diesen Standort positiv wäre. Bei Vollvermietung sollte sich die erwartete Nettomiete auf mehr als EUR 1 Mio. summieren, was zu einem sehr attraktiven Multiplikator von 8 führen würde.Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, bestätigt seine "buy"-Empfehlung mit einem Aufwärtspotenzial von 24% gegenüber seinem Kursziel von EUR 24 (basierend auf den Schätzungen für 2022). (Analyse vom 23.04.2021)Hinweis gem. § 85 WpHG und Art. 20 MAR auf mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf analysierte Unternehmen: