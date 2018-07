Börsenplätze DEFAMA-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (30.07.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zur Akkumulierung der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).Das Unternehmen habe am heutigen Tage erste Eckdaten für das zurückliegende erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 veröffentlicht. Dabei habe das sehr erfreuliche Ergebniswachstum aus den ersten drei Monaten fortgesetzt werden können. Die Umsatzerlöse seien von 2,45 Mio. Euro aus dem Vorjahr um über 70% auf 4,23 Mio. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis auf Basis des EBITDA habe nach den ersten sechs Monaten bei rund 2,6 Mio. Euro gelegen, ein Plus von über 60% gegenüber den rund 1,6 Mio. Euro aus der Vorjahresperiode. Das Vorsteuerergebnis sei um über 45% gestiegen, von rund 0,75 Mio. Euro im Vorjahr auf fast 1,1 Mio. Euro. Ebenfalls um rund 45% sei der Nettogewinn des ersten Halbjahres gewachsen. Dieser sei von 592 Tsd. Euro auf 854 Tsd. Euro, bzw. von 17 Cent je Aktie auf 24 Cent je Aktie angestiegen. Die cash-getriebenen Funds From Operations hätten sich um über 60% erhöht und seien von rund 1,1 Mio. Euro im Vorjahr auf über 1,7 Mio. Euro deutlich angestiegen. Zum Ergebnis hätten die Erträge der 22 Objekte aus dem ersten Quartal beigetragen, sowie die Erträge aus dem Zukauf des Kolosseum Spreewald, über welchen die Analysten von SRC Research in ihrem letzten Update vom 25. Mai berichtet hätten, und ebenfalls seit Juni die Erträge des Objektes in Hamm. Durch die Erstkonsolidierung der Kolosseum Spreewald GmbH habe sich zusätzlich noch ein positiver Einmaleffekt im hohen fünfstelligen Bereich ergeben.Im Zuge der Eckdaten habe der Vorstand ebenfalls die Prognose für einen Jahresnettogewinn von 1,75 Mio. Euro bestätigt. Die Prognose des FFO-Ergebnisses für das Gesamtjahr sei hingegen von bisher 3,2 Mio. Euro auf nunmehr 3,4 Mio. Euro angehoben worden und entspreche somit jetzt auch der Prognose der Analysten von SRC Research. Die gegebene Prognose beinhalte keine Effekte aus dem Joint-Venture zu Radeberg. Der Vertrag hierfür sei im Juni unterzeichnet worden und die Abwicklung werde im Laufe des zweiten Halbjahres erwartet.Mit einem derzeitigen Cash-Bestand von rund 2 Mio. Euro würden die Analysten von SRC Research auch für das restliche Jahr noch von weiteren Zukäufen zum Portfolio ausgehen, welche die Mieteinnahmen und den FFO des Portfolios je nach Abschluss wohl ab dem Schlussquartal 2018 weiter signifikant steigern würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link