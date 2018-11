Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (29.11.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von Analyst Andreas Pläsier von Warburg Research:Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).Die Mitte November veröffentlichten Q3-Zahlen seien etwas besser als erwartet gewesen und der allgemeine Wachstumstrend sei deutlich positiv gewesen. Die Auswirkungen der angekündigten jüngsten Akquisitionen im September würden 2019 voll sichtbar, da die Konsolidierung der vier erworbenen Fachmarktzentren im Oktober und November stattgefunden habe.Das beeindruckende Wachstum mit mittleren zweistelligen Wachstumsraten bei Umsatz, EBITDA und FFO sei von der kontinuierlichen Portfolioerweiterung innerhalb der letzten vier Quartale getragen worden und sollte sich 2019 fortsetzen. Die FFO-Marge sei mit ca. 40% stabil gewesen, sollte sich aber im Laufe der Zeit verbessern, da starke operative Margen aus dem wachsenden bestehenden Portfolio die laufenden Akquisitionskosten für ein Portfoliowachstum von EUR 15 bis 20 Mio. p.a. ausgleichen dürften.Die Marktentwicklung bei Gewerbeimmobilien bleibe sehr robust, da das Ausmaß möglicher Zinserhöhungen begrenzt zu sein scheine. Das Transaktionsvolumen bei Gewerbeimmobilien in Deutschland sei in den ersten neun Monaten nach Angaben von JLL um 8% auf EUR 42 Mrd. gestiegen, bedingt durch ein extrem starkes Q3-Volumen von EUR 16,4 Mrd. Der Anteil der Einzelhandelsimmobilien liege bei 20% und sei von der Karstadt/Kaufhof-Transaktion (ca. EUR 1,8 Mrd.) getragen worden. Dennoch liege der Fokus der Investoren im inländischen Einzelhandelssegment weiterhin auf Fachmarktzentren mit einem Lebensmitteleinzelhändler als Ankermieter.Die annualisierten FFO von EUR 4,4 Mio. auf Basis von 30 Immobilien würden zu einer attraktiven aktuellen FFO-Rendite von mehr als 9% führen. Pläsier gefalle die Akquisitionsdisziplin von DEFAMA (Preis & Standort) mit einem klaren Fokus auf Fachmarktzentren, was eine nachhaltige Wertschöpfung für die Aktionäre ermögliche. Mögliche signifikante Erträge aus der Entwicklung des Fachmarktzentrums in Radeberg könnten die Eigenkapitalbasis spätestens 2020 stärken. Zudem glaube Pläsier, dass das Management an seiner Dividendenpolitik (Ausschüttungsquote ca. 40 bis 50% des Nettoergebnisses aus dem operativen Geschäft) festhalte, wodurch die Dividendenrendite auf Basis des aktuellen Kurses auf über 5% steigen könnte.Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, bekräftigt seine "buy"-Empfehlung und das Kursziel von EUR 15, da Q3 seine positive Einschätzung der Wachstumsstrategie von DEFAMA bestätigt. (Analyse vom 29.11.2018)