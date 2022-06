Börsenplätze DEFAMA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

24,40 EUR +0,83% (09.06.2022, 15:42)



Xetra-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

24,20 EUR 0,00% (09.06.2022, 15:42)



ISIN DEFAMA-Aktie:

DE000A13SUL5



WKN DEFAMA-Aktie:

A13SUL



Ticker-Symbol DEFAMA-Aktie:

DEF



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Qualitätssegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt. (09.06.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von Warburg Research:Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).DEFAMA habe kürzlich solide Q1-Zahlen veröffentlicht, die ein starkes Wachstum von 15% beim Umsatz und bei den FFO zeigen würden.Der Umsatzanstieg auf EUR 4,64 Mio. sei hauptsächlich angetrieben worden durch DEFAMAs erfolgreiche Akquisitionsaktivitäten und habe auch einige geringere Beiträge aufgrund von Sanierungsmaßnahmen in Hamm und Rendsburg enthalten.Das bereinigte FFO-Wachstum habe mit 19% etwas höher gelegen, bereinigt um Sondereffekte (Kosten der Kapitalerhöhung & Umsatz aus Prolongation).Die erfolgreichen Akquisitionen von DEFAMA würden in den nächsten Quartalen weiteres Wachstum ermöglichen. In Q2 werde DEFAMA von den akquirierten Objekten in Bergkamen, Wolfsburg-Nordsteimke und Köln-Rondorf profitieren, die in Q2 einen zusätzlichen Beitrag von ca. EUR 180 leisten würden. Darüber hinaus würden erfolgreiche Vermietungsaktivitäten, zum Teil nach einigen Sanierungsmaßnahmen, sowie positive Effekte aus der Indexierung von Mietverträgen die Umsatzentwicklung von DEFAMA in 2022 und 2023 unterstützen.Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, bekräftigt seine Kaufempfehlung, da DEFAMAs starke Erfolgsbilanz bei Akquisitionen mit der letzten EUR 15 Mio. Transaktion seit der Kapitalerhöhung im März fortgesetzt wurde. Die Pipeline sei nach wie vor vielversprechend, und höhere Zinssätze könnten am Markt einige Kaufgelegenheiten bieten, insbesondere angesichts des starken DEFAMA-Netzwerks. Das leicht erhöhte Kursziel des Analysten von EUR 32,60 basiere auf seinen Schätzungen für 2024 und den fairen Werten aus Mietmultiplikator (14,5) und FFO-Rendite (7%). Es berücksichtige auch den standardisierten Anstieg des risikolosen Zinssatzes in seinen Modellen. Das mögliche Bewertungsrisiko für den NAV der Immobilie in Lübbenau aufgrund notwendiger Investitionen für die nach dem Ankauf 2018 fehlenden Brandschutzmaßnahmen sei bereits in den veröffentlichten NAVPS der DEFAMA berücksichtigt worden. (Analyse vom 09.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link