Tradegate-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

19,50 EUR +0,52% (30.04.2021, 15:41)



Xetra-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

19,50 EUR 0,00% (30.04.2021, 15:01)



ISIN DEFAMA-Aktie:

DE000A13SUL5



WKN DEFAMA-Aktie:

A13SUL



Ticker-Symbol DEFAMA-Aktie:

DEF



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (30.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).Das Unternehmen habe vor zwei Tagen den Geschäftsbericht für 2020 veröffentlicht und die vorläufigen Zahlen vom 25. Februar bestätigt. Der Umsatz habe im vergangenen Geschäftsjahr bei 14,6 Mio. Euro gelegen und somit um 30% zum Vorjahr gesteigert werden können. Das operative Ergebnis auf EBITDA-Basis habe somit bei 9 Mio. Euro gelegen, ein Plus von 28%. Das Vorsteuerergebnis habe sich auf 3,5 Mio. Euro summiert und habe um rund 26% über dem Vorjahreswert gelegen. Das Nettoergebnis nach Minderheiten habe sich auf 2,5 Mio. Euro belaufen und habe um 22% zum Vorjahresergebnis von 2,05 Mio. Euro erhöht werden können. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 55 Cent (2019: 51 Cent). Der FFO habe sogar um 27% gesteigert werden können und sich von 4,6 Mio. Euro im Vorjahr auf nunmehr nahezu 5,9 Mio. Euro bzw. von 1,14 Euro je Aktie auf 1,33 Euro je Aktie erhöht. Das Management werde auf der Hauptversammlung eine Dividende von 48 Cent je Aktie vorschlagen.Bereits in der vergangenen Woche, am 22. April, habe das Unternehmen über einen sehr lukrativen Zukauf berichten können. Im Rahmen einer Zwangsversteigerung habe das HanseCenter in Gardelegen (ca. 70km nördlich von Magdeburg) in Sachsen-Anhalt erworben werden können. Für das Fachmarktzentrum mit einer vermietbaren Fläche von rund 16 Tsd. qm habe der Kaufpreis bei 8 Mio. Euro gelegen, woraus nach Vollvermietung eine Jahresnettomiete von über 1 Mio. Euro erwirtschaftet werde.Mit dem größeren Zukauf noch in der ersten Jahreshälfte habe das Unternehmen bereits frühzeitig weitere Mieteinnahmen gesichert, die somit noch zu einem großen Teil des Jahres zum Ergebnis beitragen würden und könne somit auf dem erneut sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2020 weiter aufbauen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DEFAMA-Aktie: